颱風海葵｜天文台料直吹香港機率是…　最新路徑風力　掛風球看3點

【颱風／蘇拉／海葵／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／8號風球／鴻雁】雙颱風連環襲港？颱風蘇拉減弱遠離，但星期一至二或再有颱風襲港。天文台表示，位於台灣以東海域的熱帶氣旋海葵會在今明兩日橫過台灣，隨後移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，但其路徑存在變數。天文台表示，明早考慮發出1號風球。

而根據天文台熱帶氣旋路徑圖，海葵會以颱風強度，周日（9月3日）逼近香港800公里範圍，下周一（9月4日）更會穿過台灣逼近香港400公里範圍，周二（9月5日）在香港東面400公里範圍內登陸，直吹香港機率暫時最高三成。美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有相近預測。

究竟這海葵颱風移動路徑及風力如何？會否直吹香港？以下一一看清。至於會否再懸掛風球甚至8號風球？仍要視乎海葵實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。



即睇海葵最新颱風路徑＋風力▼▼▼

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天文台表示，位於台灣以東海域的熱帶氣旋海葵會在今明兩日橫過台灣，隨後移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，但其路徑存在變數。

而根據天文台熱帶氣旋路徑圖，海葵會以颱風強度，周日（9月3日）逼近香港800公里範圍，下周一（9月4日）更會穿過台灣逼近香港400公里範圍，周二（9月5日）在香港東面400公里範圍內登陸，直吹香港機率暫時最高三成。美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有相近預測。

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

GFS氣象圖（Windy.com）▼▼▼

本港天氣仍然不穩定，根據天文台預測，本來多天香港都有驟雨，暫時最高吹5級風，大家出外一定要留意天氣消息。

天文台九天天氣預報。（天文台）

天文台決定會否懸掛風球，甚至八號或十號風球，要視乎多項因素及數據，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身