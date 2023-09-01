颱風蘇拉｜梁榮武形容「呢個風非同小可」　風乘雨起威力大增

超強颱風蘇拉逼近本港，8號風球生效，香港氣象學會發言人梁榮武今日（1日）在電台節目表示，蘇拉對本港的威脅愈來愈大，雖暫仍未能掌握它會否「直線襲擊香港」，但形容蘇拉「個威力係非同小可」，而從政府昨日首次提早預警會發出8號風球，便可見其威力。



梁榮武預料蘇拉雨帶會為本港帶來暴雨，在「風乘雨起」情況下，風力將大幅增加，但幸運的是，蘇拉午夜或凌晨最接近本港時已過了天文大潮，屆時水位會較今早下降0.7米，令很多地方的水浸風險降低。



梁榮武。（資料圖片／林若勤攝）

梁榮武早上在港台《千禧年代》表示，蘇拉相當強，但其環流不大，故若它距離香港較遠，威力會較細，但若「打中」香港，或一如天文台的預測路徑，「個威力係非同小可」，故港府是有史以來首次提早預警會打8號風球。

他又指，蘇拉移動路徑非直線，而是「碌下碌下、打下打滾咁樣，有陣時向左、有陣時向右」，惟這些「細微變動」已可導致直線襲擊香港，以及在本港略過，兩個極大的分別，「蘇拉係一個好強嘅颱風，但佢唔係範圍好大嘅環流，所以稍為偏離少少，風力嘅變化係可以好大」，故會否進一步掛9號或10號風球，仍要視乎這些微小變化。

天文台形容蘇拉的風眼有完整眼壁，大風區正逐漸靠近本港。（天文台圖片）

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梁榮武又提到，現時蘇拉的風速一直減慢，而其環流已與陸地有互相作用，預料其風力會持續減弱，但相信到它最接近香港時，風力仍會達時速50公里，達強颱風級別，「強颱風打香港都唔係多，無論佢嘅移動係點樣，始終佢都係愈來愈接近香港，個威脅係愈來愈大。」

他續指，預料蘇拉會為香港帶來暴雨，而風乘雨勢，將會令風力突然加強，中午前亦會出現天文大潮，但幸運的是，午夜或凌晨是蘇拉最接近本港的時候，但屆時水位已較今早最高潮下降0.7米，水位會較今早最高潮下降0.7米，相信會令很多地方的威脅稍為降低，形容是「好彩」。

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政府昨日召開跨部門記者會，預料將會掛8號風球，梁榮武稱，是他印象中，政府首次提早預告會掛8號風球，雖然可提醒市民警覺、做好防風措施，惟預測仍存在誤差，而現時24小時的颱風預測，偏差達數十公里，極端情況更可達100公里，「今次我估天文台對評估蘇拉，喺尋日下晝嘅時候，都已經有相當嘅信心，咁就話畀市民聽，做好準備，但呢啲情況唔係次次做到，有陣時對拿捏颱風個動向係信心大嘅時候，咪可以早啲講畀市民聽，當然都要評估佢嘅威脅，因為今次呢個風係非常小可。」