颱風蘇拉｜天文台列城門河、大埔等4水浸高危點　最高水位逼山竹

超強颱風蘇拉襲港，8號風球生效，天文台最新在今早（1日）熱氣警旋警告中稱，受風暴潮影響，今早維港水位已上漲至海圖基準面上約3米，沿岸低窪地區水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸，預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年超強颱風山竹襲港時相若。



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天文台：沿岸低窪地區水位今晚將急速上升

早上8時，蘇拉集結在香港之東南偏東約230公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶，隨着蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

天文台形容蘇拉的風眼有完整眼壁，大風區正逐漸靠近本港。（天文台圖片）

香港東部沿海地區可能出現嚴重水浸

天文台又指，受風暴潮影響，預料沿岸低窪地區的水位，今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸，預料今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年的超強颱風山竹相若。

天文台指，海面有巨浪和湧浪，呼籲市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

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