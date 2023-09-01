颱風蘇拉｜天文台列城門河、大埔等4水浸高危點　最高水位逼山竹

撰文：林穎嫺
出版：更新：

超強颱風蘇拉襲港，8號風球生效，天文台最新在今早（1日）熱氣警旋警告中稱，受風暴潮影響，今早維港水位已上漲至海圖基準面上約3米，沿岸低窪地區水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸，預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年超強颱風山竹襲港時相若。

▼2021年10月13日　圓規風球風暴潮下城門河倒灌▼

+12

天文台：沿岸低窪地區水位今晚將急速上升

早上8時，蘇拉集結在香港之東南偏東約230公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶，隨着蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

天文台形容蘇拉的風眼有完整眼壁，大風區正逐漸靠近本港。（天文台圖片）

香港東部沿海地區可能出現嚴重水浸

天文台又指，受風暴潮影響，預料沿岸低窪地區的水位，今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸，預料今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年的超強颱風山竹相若。

天文台指，海面有巨浪和湧浪，呼籲市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

▼8月31日　颱風蘇拉襲港前夕店舖加緊防風▼

+6

▼8月31日　颱風蘇拉襲港前夕市況▼

+5
風暴蘇拉｜12小時連升兩級　台灣以東打白鴿轉　周日再升級颱風颱風蘇拉｜天文台料4日內三級跳成超強颱風　下沉氣流煲熱香港颱風蘇拉｜升級為強颱風　風眼現形　天文台預測威力逼近杜蘇芮颱風蘇拉｜今凌晨升級為超強颱風　天文台料8.31闖入香港600公里颱風蘇拉｜天文台料未來數日逼近台閩　另有電腦預測更近香港
香港天文台
颱風
颱風蘇拉
水浸
新界水浸
颱風山竹