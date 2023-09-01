颱風蘇拉｜金鐘站人流漸多　有打工仔提早放工　讚天文台安排合理

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，八號風球現正生效，天文台指會考慮在下午6時至8時期間改掛九號風球。有「打工仔」稱讚天文台安排合理，昨晚提前預告改發八號信號，公司已提早安排下班。



記者中午4時在港鐵金鐘站作視察，中午過後有部分市民提早下班，港鐵金鐘站人流開始增多，往荃灣方向的月台人頭湧湧，港鐵陸續加密班次，乘客約需等候10分鐘便能上車。

有打工仔稱讚天文台安排合理

市民陳先生指，今日僱主讓他們提早下班，歡迎有關安排，又稱讚天文台安排合理：「起碼都話到畀人聽應唔應該出街，交通安排都ok，唔會話好混亂。」

陳先生續指，今早出門確實感受到「打風」得感覺：「出到嚟條街冇咩人，又冇咩車。」他表示，已提前在家中做好防風準備：「都係喺屋企黐晒玻璃，因為我住得比較高啲就唔驚話有太大影響。」

有僱主憂員工無法回家提早放人

從事餐飲業僱主鐘先生表示，平日下午5時許才下班，今日因擔心員工未能及時回家故齊齊提早下班：「睇個人需要，如果真係冇車我都唔知有咩方法送佢哋走。」

鐘先生又提到，對比2018年「山竹」，今次天文台安排十分迅速：「嗰時咩都冇，冇話幾時打風打幾號波，今次就有講明打9號波地鐵都會停埋。」他又指，希望除港鐵列車服務外，巴士服務亦能繼續讓市民有更多出行選擇。

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