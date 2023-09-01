颱風蘇拉｜內地旅客因打風取消行程　「轉陣」旺角睇戲

隨着颱風「蘇拉」逐步逼近，八號西北烈風或暴風信號現正生效。不少市民因此得到一天的「颱風假」，在旺角區，街上的人流較平日少，有旅客選擇到戲院看電影；亦有市民大讚天文台的決定果斷、安排妥當，可及早做好準備。



浙江旅客對行程取消感不幸

來自浙江的旅客陳先生表示，來港逗留四天，因「打風」行程被打亂，故前往酒店附近的戲院觀看電影：「本來想去尖沙咀跟中環，還有想去迪士尼，但感覺今天天氣不好就沒有去。」

來自浙江的旅客陳先生（右）表示，來港逗留四天，因「打風」行程被打亂，故前往酒店附近的戲院觀看電影：「本來想去尖沙咀跟中環，還有想去迪士尼，但感覺今天天氣不好就沒有去。」（鄧康翹攝）

同行的李小姐則指，對行程被取消感不幸，亦擔心颱風影響餐廳等店舖受天氣影響沒有開門營業：「本來想說如果雨沒有特別大還會開一些，沒想到都沒有開。」

市民大讚天文台安排妥當

岑先生表示，今日趁颱風假前來觀看下午場電影：「因為打風都唔想成日喺屋企，但係見今晚風勢都好勁，睇完都即刻返去。」他稱讚天文台安排妥當，決定果斷，提前得知可以放假一天，可及早準備。

區先生表示，今日與太太一同前來觀看電影：「打風冇嘢做咪嚟睇下。」他又指，家中已為打風做好準備：「天文台話今晚最接近香港，都驚會好似「山竹」嗰時咁水浸，一陣都會去超市買餸準備今晚打邊爐。」