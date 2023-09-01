颱風蘇拉｜全港38臨時庇護中心一覽　大埔、馬鞍山加開四間中心

超強颱風「蘇拉」吹襲香港，天文台今日（1日）預料本港會受風暴潮影響，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若，城門河、大埔、沙頭角、西貢等地區威脅最大。



民政事務總署公布，已為有需要人士在大埔區加開三個臨時庇護中心，分別為船灣詹屋村村公所、汀角村公所及五旬節聖潔會三門仔堂，全港提供超過30個臨時庇護中心。



▼民政事務總署全港38間臨時庇護中心地址▼



▼9月1日 沙田城門河水位上升淹至部份單車徑▼



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民政事務總署加開臨時庇護中心地址



大埔區，船灣詹屋村村公所，船灣詹屋村38號



大埔區，汀角村公所，汀角165A號



大埔區，五旬節聖潔會三門仔堂，三門仔27地段五旬節聖潔會三門仔堂



天文台表示，在下午3時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約140公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。天文台指，按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，考慮在下午6時至10時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。晚上約9時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分升至海圖基準面以上約5米或更高，比正常潮位增加約3米或以上，最高水位可能達歷史紀錄，威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。

▼8月31日 颱風蘇拉襲港前夕市況▼



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本港各沿岸地區的水位亦會於明日（2日）早上約6時開始顯著上升，維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。沿岸低窪地區如鯉魚門，比正常潮位增加約1.5米，而大澳水位則會升至海圖基準面以上約3.5米，比正常潮位增加接近2米。

天文台提醒，本港海面有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。