颱風蘇拉｜中電：尚有約700客戶供電受影響　料黃昏前陸續可復電

超強颱風「蘇拉」襲港，天文台繼2018年「山竹」後再次發出10號風球信號，多區電力受到影響。中華電力今（2日）表示，部份架空電纜及供電設備受到強風及塌樹損毀，引致部份地區曾出現電壓驟降或供電中斷，截至今天下午3時，尚有約700個位於不同地區的客戶供電受影響，將加派人手進行復電工作，預計今日黃昏前陸續為受影響的客戶恢復供電，但個別偏遠地區或需較長時間復電。



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中電表示，天文台發出十號颶風信號期間，部份架空電纜及供電設備受到強風及塌樹損毀，引致部份地區曾出現電壓驟降或供電中斷，影響部分客戶。中電工程人員一直緊守崗位，除了控制中心密切監察客戶的供電情況，以及當出現供電事故時，盡量透過遙距控制為客戶復電外，當「蘇拉」於今晨逐漸遠離本港，工程人員亦立即出動，在安全情況下開展維修及復電工作。

居於偏遠地區客戶復電需時

中電指， 截至今午3時，尚有約700個位於不同地區的客戶供電受影響，中華電力，將加派人手進行復電工作，在天氣及安全情況許可下，預計今日黃昏前陸續為受影響的客戶恢復供電。不過，由於個別受影響客戶位於偏遠地區，加上部份地方出現樹木倒塌或道路阻塞，影響復電工作的進度，可能需要較長時間復電。

中電稱，颱風來襲期間已加強24小時緊急服務熱線中心服務，除了預早調動額外人手當值外，更安排部分前線人員遙距處理客戶查詢，同時與機電工程署、相關民政事務專員及地區人士保持緊密聯絡，並感謝紀律部隊人員在風暴期間協助清理塌樹，讓中華電力工程車輛得以前往不同地區進行復電工作。中電稱，颱風期間也有 與廣東省相關供電單位保持緊密聯絡，在有需要時互相提供協助。