颱風蘇拉｜將軍澳數據技術中心窗框被吹脫　目擊者：搖晃似地震

超強颱風蘇拉襲港期間，本港多處塌樹及爆玻璃。昨晚（2日）10號風球懸掛期間，將軍澳工業邨創新園、以16.5億元興建「數據技術中心」大樓，有玻璃窗被強風吹至鬆脫，連同窗框掉落街上。

目擊事件的研究員指，玻璃窗被吹脫前，曾感到如「2、3級地震般」的搖晃，認為自己「有緣見證大樓的歷史」。



將軍澳創新園的「數據技術中心」（DT Hub），有低層單位的玻璃窗連同窗框被強風吹脫，窗邊的假天花亦被吹落。（受訪者提供）

天文台於昨晚8時15分，發出10號颶風信號後，將軍澳的最高陣風一度達時速122公里。

在強風吹襲下，昨晚9時許，位於將軍澳創新園的「數據技術中心」（DT Hub），有低層單位的玻璃窗被吹至鬆脫，連同窗框被吹落到地上。

研究員獨自加班留宿突聽到巨大聲響

學術研究人員貴銘豪當時獨自於涉時單位加班留宿，他接受《香港01》訪問指，事發前曾聽到巨大聲響，整幢大廈搖晃，天花板不斷有灰塵掉落，形容有如「2、3級地震般」：「電腦螢幕在搖晃，枱櫈在搖晃，整個人也跟着搖。我第一反應是，好似我之前體驗過的3級地震。」

幾塊假天花同被吹走

貴銘豪初時以為有鐵皮或其他硬物撞到大廈，但約10分鐘後，他聽到有窗簾被風吹動的聲音，以及木板掉落的聲音。他所在的樓層並無可打開的窗，起身查看始發現有玻璃窗連窗框被吹落，窗旁的幾塊假天花亦被吹走。

貴銘豪提供的片段顯示，玻璃窗被吹脫後，辦公室內響起相當大的風聲，窗簾被強風吹動，不停敲打旁邊的窗，發出「哐哐」聲；假天花亦被吹落，掉在辦公室地面。

即保護電腦和貴重儀器減損失

他報告事件後，工程人員其後到場，並用膠紙固定其他未被吹破的玻璃窗，故沒有其他窗受損；他亦即時做了應急工作，保護了辦公室及實驗室內的電腦和貴重儀器，並未招至更嚴重的損失：「之後我就在欣賞大自然的傑作。」

貴銘豪表示，過去在家鄉廣州亦經歷過破壞強的颱風，故當時並未感到害怕，反指自己「有緣見證大樓的歷史」。

辦公室的窗被吹脫，竪日早上只見一個洞。（受訪者提供）

推動香港再工業化項目 16.5億元興建

創新園的「數據技術中心」是政府於2016年推動香港再工業化，向科技園公司斥資興建。當時政府注資近69億元，並向科技園提供16.5億元貸款資助，於將軍澳工業邨發展「數據技術中心」，及另一幢「先進製造業中心」（ AMC）。

「數據技術中心」於2021年1月正式啟用，時任創新及科技局局長薛永恒（左三）亦有出席開幕禮。（政府新聞處）

「數據技術中心」於2021年1月正式啟用，現由科技園營運。中心樓高11層，樓面面積29萬平方呎，主要為數據服務及研發的公司，供提供商業中心、展示場區及辦公室等支援設施。

▼9月2日 超強颱風蘇拉襲港過後紅磡情況▼

