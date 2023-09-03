開學｜塌樹堵路未清　赤柱6、6A、6X、14號線需改道或縮短行程

周一（4日）是新學年的開學日，由於超強颱風蘇拉日前吹襲香港，多處塌樹，城巴指部份位於赤柱等路線因塌樹情況較嚴重，預計部份上述地區之路線，明日或未能完全恢復服務，包括赤柱6、6A、6X、14號線要改道或縮短行程。



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城巴指，颶風蘇拉吹襲本港期間，港島區多處出現倒塌樹木及路面障礙物，經過城巴前線團隊努力與相關部門協調，大部份巴士路線已重新投入服務。現時有關當局正加緊清理大坑道及石澳一帶路段，若明晨路況許可，學校路線11及41A號線，及9號線將可恢復正常服務。

城巴續指，惟由於部份位於赤柱等路線因塌樹情況較嚴重，至今日（3日）晚上9時仍未能安全讓巴士駛過，令服務暫未能恢復。城巴預計部份上述地區之路線，於9月4日星期一或未能完全恢復服務，詳情如下：

預計受影響區域 ：赤柱

改道／縮短行程：6、6A、6X、14號線（不經黃麻角道或赤柱炮台）

城巴發言人指，會繼續與相關部門緊密協調，當局一直積極進行道路清理工作，今晚亦會繼續通宵進行有關工作，以期明天早上繁忙時段前可以容許巴士恢復安全行駛有關路段。城巴表示，在道路安全及顧客安全的大前提下，安排部份港島山區路線改道、縮短行程或暫停服務，並提醒家長及學生預早規劃開學日之交通安排，並留意公司應用程式、網頁及社交媒體有關各路線之最新公佈。

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