開學｜運輸署提醒學生9.1預早出門　籲駕駛人士避免前往學校區

不知不覺暑假來到尾聲，即將迎來開學，運輸署今日（29日）提醒學生，開學日（9月1日）的交通預計會比較繁忙，學生應預早出門，以免延誤上學時間。運輸署提醒，學生應先了解上學交通工具，而署方會密切監控當日交通情況，又呼籲駕駛人士盡量避免駕車前往學校區。



緊急事故交通協調中心將密切監察

運輸署提醒學生，尤其是本學期起就讀新校的學生，應預先了解他們上學要乘搭的交通工具路線，並在開學首日預留充裕的乘車時間。需乘搭渡輪的學生應事先了解清楚渡輪航線的班次、船種及航程時間。同時，學生在上學時要注意道路安全。

運輸署已提醒各主要公共運輸服務營辦商，於開學日提供充足的公共運輸服務，以應付乘客需求，運輸署緊急事故交通協調中心將密切監察9月1日的交通及公共運輸服務情況。署方亦會與各公共運輸服務營辦商及有關政府部門保持密切聯繫，並派員到全港各主要地點實地視察，向協調中心匯報最新情況，在有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。

市民可透過下列各主要公共運輸服務營辦商的熱線電話及網頁，獲取更多服務詳情，營辦商熱線及網頁如下：

港鐵：2881 8888

www.mtr.com.hk



城巴：2136 8888

www.citybus.com.hk



九巴：2745 4466

www.kmb.hk



龍運巴士：2261 2791

lwb.hk



新大嶼山巴士：2984 9848

www.nlb.com.hk



新渡輪：2131 8181

www.sunferry.com.hk



港九小輪：2815 6063

hkkf.com.hk



8月2日實施三隧分流，紅隧車龍比以往略有改善，早上9時前未見嚴重塞車。（資糒圖片／羅國輝攝）

駕駛人士盡量避免駕車前往學校區

運輸署呼籲，駕駛人士盡量避免駕車前往學校區。保姆車及校巴司機應小心駕駛，尤其是在斜路、窄路或需要掉頭倒車的地方，並謹記切勿超速、超載和將學童單獨留在車上。此外，保姆車營辦商必須就擬提供服務的每所學校，預先獲得運輸署批准，而在接載幼稚園或小學學生時，必須提供保姆跟車。在設有安全帶的校巴上，司機和保姆在開車前應確保學生已正確佩戴安全帶。家長應盡早與學校、保姆車或校巴營辦商訂定接送子女上學及放學的地點。

市民出門前須留意電台及電視台有關最新交通消息的廣播。如有查詢，可致電運輸署熱線2804 2600或1823電話中心。