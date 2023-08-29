開學｜中小學新生或易感焦慮　教局提醒若問題持續及早找專家介入

跨離新學年開學尚餘兩日，教育局教育心理學家陳惠敏官方網誌撰文，指即將升讀小一、中一或高中的同學，或會特別感到不安和焦慮，提醒學校和家長宜及早為他們做好準備，例如校方可舉辦合適的活動協助適應，為有需要的學生提供學習或情緒支援，若發現學生情緒問題持續，甚至加劇，便需盡快尋求專業人士的協助。



開學日將至，教育局提醒學校和家長留意學生情緒。（資料圖片）

教育局教育心理學家陳惠敏以「積極迎接新學年」為題，在教育局官方網誌《局中人語》撰文，提醒學校和家長運用當局提供的「新學年．好精神」專頁的「資源包」，幫助學生適應新挑戰，並培養他們成長型思維，提升心理韌力。

若情緒問題持續 應及早找專業人士介入支援

陳惠敏指，若家長和教師如在開學前後留意到學生在社交、行為、情緒或生活習慣上有明顯改變，例如變得孤僻寡言或過度活躍、飲食或睡眠習慣有異、專注力減弱或情緒容易波動，應主動適度表示關心。交談時，最重要是耐心聆聽、用心理解，讓他們在安全的環境放心訴說感受。若發現情緒問題持續，甚至加劇，便需盡快尋求專業人士的協助。

陳惠敏又提醒，學校應避免鼓吹比較的文化，協助學生以個人情況和能力為基礎，訂立具體可行的目標，透過反思和修正，從錯誤、失敗經驗和回饋中學習，專注過程中的得着，向更高的目標前進。