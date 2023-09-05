Ocamp風化案｜李家超：不能容忍大學生違法　敦促校方配合調查

在今個暑假接一再發生大學迎新營（Ocamp）的涉嫌違法或性侵行為，行政長官李家超今早（5日）出席行政會議復會前，回應直指大學發生性侵犯甚至其他違法行為，是不能容忍，大學生作為社會棟樑，社會對他們是有期望，如有違法行為是難以接受。他要求大學辦學團體要跟執法部門配合調查，盡快處理事件，若不涉違法行為，都有責任維持學校內的紀律。



香港大學護理系8月底的迎新營，有自稱護理系新生在網上貼文指控有「組爸媽」吸食大麻，並指控有「組爸」更疑非禮新生，警方於上月30日拘捕一名20歲港大男生，暫被控兩項非禮罪。近日再有網民爆料指，早在7月香港教育大學迎新營，有兩名Ocamp組媽報稱被強姦及偷窺沖涼，疑涉及一名28歲同組男組員，暫未有人被捕。

李家超今早出席行政會議前會見傳媒，被問及大學迎新營一再發生疑似違法事件。他表示，對於在大學發生性侵犯甚至其他違法行為，不能容忍，因為大學生就是將來，社會期望大學生會有貢獻、是發揮力量的棟樑，「所有人都對佢哋（大學生）有期望，所以佢哋應該在自己行為方面係做好，如果係有違法行為，更加係難以接受。」

李家超表示，希望任何教育團體，特別係大學方面，要確保大學生活有一個優良的學習環境，除了保障其他的學生之外，更要提升學生本身的行為，如果有任何非法或侵犯他人的行為，學校應該跟執法部門予以配合，確保當局盡快處理這些不應該發生的行為。

他強調，如果真的有違犯法律的行為就要處理，如果不是違法但是跟學校的規則有衝突時，學方亦都有責任令學校的紀律得以維持，重申社會對大學生有期望，「我哋對大學生嘅培育係投入好多資源，學校係有責任。」