特快公屋｜錄近3.2萬宗申請　超額15倍　綠置居貨尾47人爭一伙

公屋輪候時間長達5.3年，房屋署的年度「特快公屋編配計劃」成為基層家庭「上樓捷徑」，今年的計劃提供約2,000個單位，並連續第二年推售「綠置居2019」青衣青富苑和柴灣蝶翠苑貨尾單位，預料會提供179伙。

房屋署回覆查詢時表示，今年「特快公屋編配計劃」共接獲約31980宗申請，超額約15倍，即約16人爭一個單位，較去年大跌逾三成；而購買綠置居貨尾單位的申請則有15,090宗，超額約79.3倍，即80人爭一個單位。

當局指，特快公屋編配將於下周二（13日）開始揀樓，而綠置居貨尾單位的揀樓則會在今年第四季開始。



今年的「特快公屋編配計劃」共接獲約3.2萬宗申請。（資料圖片）

房屋署表示，今年的「特快公屋編配計劃」暨「出售青富苑及蝶翠苑未售出綠表置居計劃單位」共接獲31,980宗申請，當中約26,220份申請只揀選特快公屋編配計劃，另有5,760宗申請同時揀選快公屋及綠置居貨尾。

(房委會提供數字)

由於可供揀選的特快公屋單位共約有2,000個，按此推算下，即今年「特快公屋編配計劃」超額申請14.99倍，大約16人爭一個單位。

翻查資料，去年的「特快公屋編配計劃」共接獲40,810，即今年再急跌近30%，亦是連續兩年錄得三成跌幅。

▼綠置居青富苑及蝶翠苑▼



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至於申請購買綠置居貨尾單位方面，只申請綠置居貨尾有2,690宗，計及同時申請兩個計劃，合共有8,450宗申請。當局指，截止7月31日，青衣青富苑和柴灣蝶翠苑暫時分別提供179和1伙，供合資格的公屋申請者選購，即綠置居貨尾單位超額申請46.2倍，或47人爭購一個單位。

房屋署指，特快公屋編配計劃和「出售青富苑及蝶翠苑未售出綠置居單位」的公屋自選單位程序／選樓環節，將會分別於9月13日和第四季進行，房委會會按申請者的優先次序，分別兩個計劃的申請者發出公屋自選單位通知書/選樓通知書。公屋自選單位/選樓程序首批為二人或以上家庭，然後為一人申請者。

今次是首次在特快公屋編配計劃中，已連續第二年一併推售綠置居貨尾單位，涉及青衣青富苑和柴灣蝶翠苑。根據房委會最新資料，青衣青富苑和柴灣蝶翠苑同屬「綠置居2019」計劃的推售屋苑，出售三年後，分別仍有至少179和1伙貨尾單位。

至於出租的公屋單位方面，值得注意的是，在歷年的特快公屋編配計劃中，都有部份單位涉及「凶宅」。名單上其他單位則分別涉及自殺、意外身亡、自然身故、追討欠債等情況。房署將於9月11日公布名單。

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另外，凡願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可享有租金寬減，寬減視乎單位有效空置期而定。

值得留意是，若申請者接受自選單位的編配，在租約生效日期起計3年內，申請者和家庭成員都不可以要求調遷。而申請者若透過「特快公屋編配計劃」獲編配公屋單位，在公屋單位首次租約生效日起計3年內，將不合資格申請購買綠置居單位。