香港夜繽紛｜發展局招標灣仔海濱辦16天市集　可食買睇到午夜

政府將於下周宣布推動「夜經濟」的詳情，據了解計劃命名為「香港夜繽紛」。發展局聯同藝發局、中環街市、藝穗會等多個組織，早前招標於本月底開始在灣仔海濱水上活動及康樂主題區舉行市集，為期16天，主打大排檔美食、懷舊手信、無人機文化匯演以及「香港電影夜」，每日下午3時至凌晨12時開放。目前攤位正開放申請，每個攤位價錢為1.2萬元。



該項目最初名為「海濱大笪地」，主辦當局其後決定改名，正在審定最終名稱。市集將於9月27日至10月2日、10月6日至8日、10月13日至15日、10月20日至23日舉行，開放時間為下午3時至凌晨12時。現場設美食區、手信區及大排檔區，美食區僅限於晚上6時至晚上11時開放。屆時亦有不同文化工作坊供公眾參與，內容涵蓋鬥雀及飲茶文化、占卜風水命理、摺紙及織蒸籠；主辦單位亦與與本地多個設計師聯合舉辦香港美術畫廊，呈現本土藝術作品。

此外，大笪地設融合年青人、健全及傷健人士的音樂表演、以1,000部無人機進行的夜空表演，並會呈現經典香港電影著作。

目前「海濱大笪地」正接受公司及人士申請攤位，每個兩米闊的攤位價錢為1.2萬元，傷健人士樂器、唱歌及跳舞表演每場1小時為2萬元；工作坊每場2小時為3萬元；20分鐘文化藝術夜空表演為38萬元。