夜市．香港夜繽紛｜朗豪坊中秋辦派對　9.21起晚8後消費優惠加碼

港府「搞活」夜經濟連串推動活動據悉命名為「香港夜繽紛」，暫定下周四（14日）舉行啟動禮。旺角朗豪坊商場今日（6日）宣布，由9月21日起啟動連串晚間活動及消費獎賞，包括在中秋節（29日）當晚舉行Moonlight Party，邀年青歌手獻上免費音樂表演，9月21起每晚8時後，於該場內商舖以電子消費可享兩倍會員積分及雙倍泊車等優惠，而由10月中旬至12月，朗豪坊會推出「夜貓消費賞活動」，商場指，期望將夜經濟貫徹推動至2024年。



消息指，港府計劃下周四公布搞旺香港夜市活動詳情，下周四晚在西九文化區舉行「香港夜繽紛」啟動禮，由財政司司長陳茂波主禮。

港府搞旺夜市活動構思宣布後不同商場也配合。旺角朗豪坊商場今指鼓勵夜間消費，希望增加商場人流，宣布9月21日起啟動連串晚間活動及消費獎賞，包括設置巨型月亮打卡裝置，並於9月29日中秋節晚舉行Moonlight Party，舉行一連兩場免費音樂表演，同時會派發該商場13樓免費酒吧飲品，於晚上8時後免費暢飲。

此外，朗豪坊9月21日至10月23日推出雙倍獎賞活動，每晚8時後於場內所有商舖消費即賞2倍會員積分，消費滿400港元可享4小時免費泊車優惠。該商場預告，將於10月中至12月將推出新一輪更精彩的夜間活動，繼續推動「夜貓經濟」。