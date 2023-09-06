香港夜繽紛｜民建聯今晤黃偉綸討論夜經濟　料活動「一浪接一浪」

《香港01》收到消息指港府將於下周四（14日）啟動「香港夜繽紛」啟動禮，民建聯今日（6日）約晤項目負責人之一的財政司副司長黃偉綸，鄭泳舜引述黃偉綸所指，推動夜濟的活動將「一浪接一浪」，預料至今年底、明年仍會有相關活動舉行，政府、商界及其他機構共同參與。



倡西九舉辦演唱會、輕音樂會 活動完後市民可閒逛消費

鄭泳舜認為，在西九文化區舉辦演唱會、輕音樂會等活動，讓市民和旅客「聽下歌、輕鬆下」，活動結束後更可四處閒逛消費。他又鼓勵民間組織在維港兩岸多辦活動吸引遊客。

周浩鼎認為，推動夜經濟的活動須與國際活動串連起來吸引遊客，如國際金融論壇、香港海運周、FIBA三人籃球賽等。

葛珮帆建議重新設計幻彩詠香江 無人機表演可晚晚不同

葛珮帆期望活動可帶動開心氣氛，不影響原本經營的商戶、不擾民的同時吸引遊客過夜。她提出重新設計「幻彩詠香江」，加入新的、多元化表演元素，例如大型無人機表演，稱無人機表演可以每晚各有不同、特色大型駐場表演，令旅客多留一日看表演。她又指，近年國際樂隊歌手較少來港表演，形容「稍有失色」，促請政府盡快落實機場亞洲博覽館二期建設，增加表演場地。

此外，有份與黃偉綸會晤的顏汶羽表示，據他理解，政府推動的夜市並非「大笪地」式的地攤，而是以活動帶動夜間經濟，為市面營造熱鬧氣氛。