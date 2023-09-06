伯明翰破產｜居當地港人稱街道早前已有垃圾堆積　擔心未來將加稅

英國第二大城市伯明翰市政委員會（Birmingham City Council）周二（5日）宣布破產。當地有不少移英港人聚居，有在伯明翰的港人接受《香港01》電話訪問指，一直有消息傳出市政府有財攻困難，相信與法院「同工同酬」裁決造成的負債有關。他估計，市面公共服務可能受影響，過去一段時間，街上有堆積垃圾久久未清，擔心政府或增加市政稅稅收，以應付公共開支。



圖為伯明翰市政委員會建築（FB@Birmingham City Council）

居住伯明翰的梁先生表示，一直有風聲指伯明翰市政府有財政問題，至昨日公布「破產」後，他指「呆一呆，之後得啖笑，其實英國好多地方都有呢個情況」，他指政府早年因最高法院就「同工同酬」作出裁決，導致有不少索償個案，造成市政府負債。

當地人反應不大 無損留英信心

梁先生指，政府每年會徵收市政稅（Council Tax），用作提供公共服務，過去一段時間留意到街道上多了垃圾，清理不夠快，估計政府未來會增加稅收，勢在必行，以維持公共服務。

樓價未來可能下滑但仍有需求：跌一跌都即刻有人托市

他又指，消息公布至今只有一日，市面反應平靜，即使政府已叫停非緊急服務開支，但連英國人都沒有太震驚，至於會否因為破產而影響留英信心，他指其實不同城市都各有困難，財政都不算穩健，未來可能會樓價下滑，但由於仍然有需求，相信「跌一跌都即刻有人托市」。

同樣居住伯明翰的港人Irene表示，街道早前曾堆積垃圾，未知是否與公共開支有關，而當地港人最擔心是否會增加市政稅，「日常公共服務可能有影響，不過大家始終關心荷包」，她又指英國經濟大家「心裏有數」，但英國政府有完善機制，不會影響信心；亦有港人吳小姐指出，市政稅年年都有加，近期一些政府服務的熱線亦無人接聽，暫時未知政府會如何處理。