伯明翰破產有何影響？辛偉誠無意出手救　市政府或賣資產「籌旗」

英國第二大城市伯明翰的市政委員會（Birmingham City Council，即當地市政府）9月5日宣告破產，即表明收支失衡，停止所有非必要支出。據英媒5日指，一些非必要新支出如公共設施與公路項目、社區團體撥款、大型盛事撥款或受影響。辛偉誠政府無意出手相救，伯明翰市政府自救的招數可包括出售資產、增加市政稅等。



圖為伯明翰市政委員會建築（FB@Birmingham City Council）

陷入財政困難的伯明翰市政府決定停止所有非必要支出，據《衛報》5日引述一名不具名的市政府高層人士指，伯明翰或要被迫取消一些非法定服務，例如是與公共設施、公路、維修、綠化地帶、社區團體撥款有關的新支出。

《每日郵報》5日指，2026年的歐洲田徑錦標賽（European Athletics Championship）會在伯明翰舉辦，如今撥款可能會受到影響。

市政府表明會繼續必要服務，例如是與保護兒童、社會關懷、教育、收集垃圾、維修道路、圖書館有關的服務，強調把核心服務放在優先位置。市政府也會遵守現有合約與承諾。

英國首相辛偉誠2023年7月13日在唐寧街出席記者會（Reuters）

伯明翰會如何解決危機？辛偉誠政府未有意出手相救，其發言人5日回應傳媒表示，顯然應該由地方市政府妥善管理自己的預算。辛偉誠政府7月底也曾表示，政府的職責並非救助財務管理不善的市政府。

伯明翰也有自救辦法，據《衛報》引述市政府一位不具名的高層人士指，市政府擁有伯明翰機場的股份，並且是地區內最大的單一地產擁有者，面積達到2.6萬英畝，一旦有需要，市政府仍有大量資產可出售。

另一會為居民帶來痛苦的辦法是增加市政稅（council tax），英國克羅伊登市政委員會（Croydon council）2023年較早前曾把市政稅提高15%，以協助解決財務問題。

報道指出，過去大多數市政委員會都是通過經修訂、削減服務支出的預算及出售財產等方法來達到收支平衡。