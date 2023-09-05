Ocamp風波｜關注屢爆疑涉性侵醜聞　梁美芬：教育事務委員會跟進

接連有大學迎新營O Camp爆出懷疑性侵醜聞，立法會教育事務委員會主席梁美芬直指令人無法接受，她表明將會在立法會教育事務委員會持續跟進事件。



梁美芬稱會在立法會教育事務委員會跟進大學迎新營屢爆性侵醜聞。（資料圖片/林靄怡攝）

梁美芬指繼港大迎新話動爆非禮案後，專門培養老師的教育大學竟出現有人在迎新營被性騷擾及強姦的醜聞，而港大涉案的科系有護理科，屬和健康息息相關及深受市民信任的學科，她稱：「如果這些學科的學生品德不端，市民如何把自己的身體健康交給他們呢？」

她指，承載社會很高期望的大學出現如此醜聞，實在令人無法接受。她會在教育事務委員會持續跟進一再有大學的O Camp出現性侵醜聞事件。

梁美芬：頻頻發生性欺凌事件 非一朝一夕造成

梁美芬稱，她早於2017年香港各不同大學出現性欺凌醜聞時撰文提出「冰封三尺，非一日之寒」，六年過後，香港各大學O Camp再頻頻發生荒唐的性欺凌事件，非一朝一夕造成，這既有學校管理鬆懈的問題，也有學生道德意識淡薄的原因。

她指，作為受社會高度信任的大學，學生就算成績優異，也必須道德品格過關，否則不能畢業。這個要求一旦放寬，後果不堪設想，試問現在的專業考核對於道德要求是否已經名存實亡呢？所謂教育品牌，除了成績及學術成就，品德亦同樣重要。不然，越聰明的人做壞事，對社會危害更大。

她希望各大學立即檢討，守護住大學該有的校園風氣，因為香港社會對於大學生的發展幾乎無限支持，立法會幾乎傾斜龐大社會資源給各大學發展。她衷心希望各高校不要辜負社會的期待！