港燈教育基金撥款過半辦「綠得開心計劃」　增VR設計工作坊、講座

港燈旗下「智惜用電教育基金」的環保教育項目「綠得開心計劃」今年踏入20周年，由2003年推出至今則合共超過100萬人次參加，單是去年已有逾12萬人次參與各項活動。該計劃今年以「智『型』碳中和」爲主題，鼓勵學生將低碳潮流融入生活之中，並新增VR虛擬實境遊戲設計工作坊、策劃低碳本地遊、參觀二手時裝寄賣店及環保概念餐廳等活動。該計劃目前正接受學校申請。



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「綠得開心計劃」透過與學界合作、結合藝術，推動「碳中和」教育。學校加入「綠得開心」網絡則可免費參與多項「其他學習經歷（OLE）」活動，如減碳互動劇場、「綠遊香港」生態文物導賞團等，目前已有超過580間中小學校及幼稚園加入。港燈公共事務部高級經理成潔德指，「綠得開心計劃」佔「智惜用電教育基金」超過一半資源 。

學校亦可申請「綠得開心種子基金」，於計劃期內舉辦提升能源效益、可再生能源及STEAM主題的活動，最高獲資助港幣一萬元。此外，計劃另設免費能源審核服務，安排人員檢測學校的能源應用，自2019年至今，港島及南丫島共有超過60間教育機構享用此項服務。

港燈公共事務部經理林競釧指，今年計劃新增VR虛擬實境遊戲設計工作坊、「智型碳中和」 到校講座及再生玩具工作坊，以輕鬆互動形式進行介紹碳中和以及教授學生利用回收資源製作不同的玩具。（陳葆琳攝）

港燈公共事務部經理林競釧指，今年計劃新增VR虛擬實境遊戲設計工作坊、「智型碳中和」 到校講座及再生玩具工作坊，以輕鬆互動形式進行介紹碳中和以及教授學生利用回收資源製作不同的玩具。計劃因應主題「智『型』碳中和」，圍繞潮著、潮食、潮住、潮走「四潮」概念，舉辦不同的活動，以訓練中學生擔任「綠得開心大使」，包括策劃低碳本地遊、參觀二手時裝寄賣店、環保概念餐廳及港燈發電設施。