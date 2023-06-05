世界環境日｜科技園公司設「淨零排放2045」願景　早了5年碳中和

香港科技園公司藉今日（6月5日）世界環境日舉辦「Green is Action」活動，公布「淨零排放2045」願景的詳細內容，目標是確保科技園公司的營運能在2045年前，達到科學基礎減量目標倡議（SBTi）提出的淨零排放標準。



科技園公司表示，將是香港首個根據SBTi標準作出淨零排放承諾的法定機構，比《香港氣候行動藍圖2050》 提出實現碳中和目標的時間更提早了五年，以支持財政司司長陳茂波在2023/224年度政預算案中所訂下，推動香港成為國際綠色科技和綠色金融中心的目標。



香港科技園公司公布確保營運能在2045年前，達到科學基礎減量目標倡議（SBTi）提出的淨零排放標準。（科技園公司提供圖片）

目標2030年碳排放量減少42%

科技園公司指出，SBTi所提出的企業淨零排放標準是依據氣候科學而制定、全球最受認可的減排目標框架之一，當中包含對企業訂立其淨零排放標準的指引、指標及建議，以符合將全球暖化整體升幅控制在攝氏1.5度範圍內。公司按SBTi所訂立的碳排放範圍一、二及三，制訂了涵蓋日常營運以至其價值鏈的短期及長期減排目標。

短期目標是在2030年前：

(i) 將日常營運中的碳排放量減少42%（範圍一及二）；

(ii) 價值鏈碳排放（範圍三）：

將下游租賃資產如來自租戶的碳排放，和廢棄物的碳排放量減少25%；將資本商品如隱含碳排放的每平方米碳排放強度減少52%。園方稱，為實踐相關目標，已着手規劃減碳路線圖，重點包括建築能效、重新校驗和改造等。

行政總裁黃克強：期望能夠發揮帶頭作用

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，香港正迅速發展成綠色科技及綠色金融創新市場的領導者及先行者，期望「淨零排放2045」願景能夠發揮帶頭作用，為業界訂立新指標，同時讓更多本地公司及行業知道制訂淨零排放目標的可行性。

他表示，科技園公司正努力構建一個綠色科技及綠色金融生態圈，將氣候及可持續創新從香港拓展至全球，並同時為香港引入來自世界各地的綠色創新方案。科技園公司已擁有超過100間綠色科技企業，他相信這必定有助促進綠色創新科技和投資，繼而推動更多科技創新成果。

香港科技園公司行政總裁黃克強先生分享，引入更多綠色創新方案將有助促進綠色創新科技和投資。（科技園公司提供圖片）

科技園公司連同多間園區綠色科技公司展示了科學園生態圈如何推動世界級的創新發展，例子如下：

Archireef 可持續發展策略師黃小姐表示，公司致力改善海洋生物多樣性，為大自然帶來正面影響，在去年將業務拓展至阿聯酋杜拜，將繼續放眼全球，保護世界各地的珊瑚。

創冷科技有限公司（i2Cool）聯席創辦人朱毅豪表示，公司致力將創新的節能技術融入日常生活，以紓緩能源短缺問題，被動式輻射製冷塗層的研發靈感源自於撒哈拉沙漠銀蟻，其皮膚結構具自我冷卻功能，讓螞蟻在極端環境下生存。

萬有概念工作室有限公司助理經理汪俊亨表示，開發高效能的室內環境控制系統以保障人們健康變得更加重要，期望可以將Flatcool Technology應用於其他建築範疇，如高效能數據中心、醫院及交通樞紐，以協助減少碳排放。

Neuron Digital Group行政領導陳士表示，在本地建造業中，建築物每年的電力消耗佔總體之九成並產生六成碳排放，Neuron為不同行業提供可行的解決方案，以改善能源效益及減低碳排放。