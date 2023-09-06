數碼港被黑客入侵盜取初創公司員工資料　已報警及關閉受影響電腦

網絡安全平台Falcon Feedsio在社交媒體發文，指數碼港被黑客入侵。黑客持有數碼港初創公司職員的身份證明文件、公司文件、照片等，達到超過400GB資料。



數碼港回應指，確認在今日（6日）發現一宗網絡安全事件，涉及未經授權的第三方入侵數碼港部份的電腦系統已立刻採取行動控制，包括報警處理和關閉受影響的電腦設備，並在獨立的網絡安全專家的協助下迅速展開詳細調查。數碼港承諾會向受影響人士提供適切的協助，以及提升系統防範，並為事件設立專屬電郵處理以及跟進。



網絡安全平台料資料值30萬美元

網絡安全平台Falcon Feedsio在社交媒體發文，披露數碼港被黑客入侵，黑客持有超過400GB數碼港的資料，其中包括初創公司職員的身份證明文件、公司文件、照片等。相關資料現時要價30萬美元，相等於235萬港元。

數碼港向私隱專員公署通報

數碼港回應指，確認在今日發現一宗網絡安全事件，涉及未經授權的第三方入侵數碼港部分的電腦系統。 已立刻採取行動控制，包括報警處理和關閉受影響的電腦設備，並在獨立的網絡安全專家的協助下迅速展開詳細調查。數碼港亦已向有關當局及香港個人資料私隱專員公署通報。

數碼港指，在今日較早前的資訊科技安全檢測過程中，注意到網上流出懷疑與該事件有關的資料。 對於任何形式的網絡犯罪行爲予以嚴厲譴責，並會全力配合執法部門的工作。

數碼港指，非常重視數據安全，承諾會向受影響人士提供一切適切的協助，以及提升系統防範，並為事件設立專屬電郵處理以及跟進。 數碼港稱，將會進一步加強在資料管理及網絡安全等各個範疇的安全性，以進一步提升系統的防禦能力，並採取一切必要措施以確保資料穩妥保存。