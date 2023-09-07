香港夜繽紛｜冀吸引北上消費港人留港　黃家和：場仗難打都要打

港府下周將宣布推動「夜經濟」詳情，據了解計劃命名為「香港夜繽紛」。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（7日）在電台節目表示，推動香港夜生活要有延續性，並非只為一星期或一個月，如今次相關活動有成效，應把有關地方變成恆常夜生活活動地方，而且除了飲食，亦要多元化：「午夜場係香港一個好好夜生活，要多元化，喺唔同地區，成個地區互動先有成效。」



現時周末一般有約20萬人次北上消費，黃家和形容對香港餐飲業生意影響好大，他亦認同深圳消費性價比高，但希望香港推動「夜經濟」有一定成果，「就算唔係全部留港，部份人返嚟香港，已經係成功第一步。」黃家和指，除了深圳，亦有其他大灣區在城市活動相當出色，香港推動「夜經濟」是一場硬仗：「呢場仗難打，都一定要打，一定要做。」

他同意，夜市能否吸引北上消費的港人留港要視乎活動的多元性，「如單純拮魚蛋之類吸引力係完全唔夠。」他透露，自己早前與財政司副司長黃偉綸探討，對方亦表示希望在不同地方舉辦不同夜經濟活動，如小型音樂會或民間活動。他相信，如相關夜市有一定規模，加上交通方便的話會有一定成效。

黃家和補充，過往「你好，香港（Hello,Hong Kong）」的市集成效不太好，但如今次夜市可以有較多人認識的品牌食品參與，而亦可以長期擺放夜市，如在銅鑼灣避風塘舉辦等，相信成效會更佳。他續指，希望夜市可由十一國慶前幾日開始延續至聖誕新年，而如果成效好更可以恆常舉行，「希望可以變成景點。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片/龔嘉盛攝）

香港特區按摩業總會主席周鎮宇亦表示，歡迎任何激起經濟的措施，雖然按摩業界未必能直接受惠，但如令夜間多了人流外出，料「有啲漏到去我哋舖頭。」他表示，現時業界生意差，與疫情期間相比亦只有三成，因大部分的市民都北上消費。

他同意，北上消費有其吸引之處，「去完旅遊，去其他地方玩，唔係貴。去食過宵夜，唔係貴。行下夜市，買紀念品，唔係貴。」他慨嘆，香港的按摩業模式難以與內地作比較，因內地有不同的配套及娛樂設施，認為港人之所以北上消費是因為本港經濟差，「未有疫情前香港經濟不錯，經濟不錯時好多人會喺香港消費。」

周鎮宇期望，今次一系列的活動可以吸引到港人留港，刺激經濟，並希望模式會較類似「大笪地」式夜市，以平民化去吸引港人留港，「經濟好時，香港人個個都好忙，未必有多餘時間喺上面玩一兩日，咁未留低喺香港消費；經濟差時，佢地需要抖下氣，咪去其他地方玩。」