凱施食品違反《僱傭條例》　今承認控罪　被判罰款192,000元

多次傳出負面消息的老牌餅店凱施餅店，近年多間分店分別被指拖欠租金，去年年底更傳出拖糧消息，有員工被拖糧兩星期到兩個月不等。該餅店母公司早前更因違反《僱傭條例》的規定，沒有依時向僱員支付工資，被勞工處檢控。凱施今（7日）在觀塘裁判法院承認控罪，被判罰款192,000元。



勞工處發言人表示，有關裁決向所有僱主發出強烈信息，他們有責任遵從《僱傭條例》的規定，在法定期限內發放工資給僱員。



在港擁多間分店的的凱施餅店，在去年年底傳出拖糧消息，有員工被拖糧兩星期到兩個月不等。酒店及餐飲業員協會在去年10月聯繫餅店，得悉約有30%的員工未能準時出糧。

凱施食品有限公司其後因沒有在工資期屆滿後七天內向7名僱員支付工資，涉及款額合共約384,000元，被勞工處檢控違反《僱傭條例》的規定。公司今（7日）在觀塘裁判法院承認控罪，被判罰款192,000元。

勞工處發言人指，有關裁決向所有僱主發出強烈信息，他們有責任遵從《僱傭條例》的規定，在法定期限內發放工資給僱員。勞工處不會容忍上述違法行為，並會嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的法定權益。