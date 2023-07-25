凱施餅店創辦人夫婦被指欠債3470萬　財務公司要求6物業交吉

多次傳出負面消息的老牌餅店凱施餅店，其創辦人蕭偉堅和妻子元雪全，昨(24日)遭一間財務公司分三案入稟高等法院，指向兩人借款3300萬元未有償還，連同利息至今共欠約3470萬元。財務公司要求兩人清還欠款，以及把抵押的6個物業交吉。



三案的原告同為灃生環球財務投資有限公司，首案被告為Ng Sim、 蕭偉堅和元雪全。入稟狀指，原告於2020年6月，向第二和第三被告借款2000萬元，首被告以牛頭角定業樓地舖連閣樓抵押。惟被告只清還部份款項，連同利息，共拖欠約1880萬元。

第二案的被告蕭偉堅、嘉中有限公司和元雪全。原告指於2020年8月時，向首被告和第三被告借款600萬元，首次被告則先後以灣仔秀華坊、 觀塘華峰園及大埔富善花園三個物業作抵押。連同利息，被告共拖欠756.8萬元。

第三案的被告為蕭偉堅、時利置業有限公司和元雪全。原告於2020年8月向首被告和第三被告借款700萬元。第二被告則以鰂魚涌海光苑兩地舖作抵押。連同利息，被告共拖欠834萬元。

原告要求被告清還欠款，以及把抵押交吉。

案件編號：HCA1132、1150、1151/2023