靳嘉仁涉荃灣港安孕婦剖腹後亡　診所續運作　醫院安排病人轉醫生

荃灣港安醫院7月一名31歲孕婦剖腹生產後出血過多死亡，消息指，涉事醫生為著名婦產科醫生靳嘉仁，他日前已因私人理由請辭。衞生署昨日（6日）將個案轉介香港醫務委員會。港安醫院指，已立即通知所有已預約由靳嘉仁醫生處理生產的孕婦，並已安排了大部分人轉交其他醫生跟進，並正聯絡該醫生的所有門診病人，預計今日（7日）內將完成相關工作。



靳嘉仁分別於尖沙咀及荃灣設有診所，記者今日（7日）曾致電診所查詢，對方職員稱靳嘉仁仍接受預約為病人應診，而他位於荃灣南豐中心的醫務中心仍繼續運作，惟拒絕與記者會面。



荃灣港安醫院回覆查詢稱，就婦產科醫生靳嘉仁請辭一事，已立即通知所有已預約由靳嘉仁負責跟進生產的孕婦，並已安排了大部分孕婦轉交其他婦產科醫生接手跟進。

不過，院方承認目前仍有幾位孕婦仍在考慮中是否轉醫生，院方會繼續提供協助，以確保每位孕婦都有合適安排。港安醫院又指，院方正聯絡靳醫生的所有門診病人，預計今日內將完成相關工作。

位於荃灣南豐中心的「南豐醫務中心」，由靳嘉仁與其他醫生共同營運。記者曾以客人身份致電醫務中心查詢，職員表示如指定靳嘉仁看診需要事前預約，着記者確認時間後再致電預約。記者前往診所，可見仍有病人出入診所。

記者及後進入診所向職員查詢「請問靳嘉仁醫生喺唔喺度」，職員回覆稱「喺度」。但記者表明想查詢港安醫院孕婦失血死亡事故之後，職員則指醫生目前不方便。