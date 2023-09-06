消息：婦產科名醫靳嘉仁涉孕婦剖腹生產出血亡　辭任荃灣港安醫院

荃灣港安醫院今年7月有一名31歲孕婦剖腹生產後出血過多，至翌日早上死亡。消息指，涉事醫生為著名婦產科醫生靳嘉仁。荃灣港安醫院回覆指，於今（6日）收到靳嘉仁醫生因私人理由請辭，即日生效。衞生署今晚公布，根據調查結果和考慮昨日（5日）接獲的專家意見後，署方今日已將個案轉介香港醫務委員會。



荃灣港安醫院證實今日（6日）收到靳嘉仁醫生以私人理由請辭，即日生效。 （資料圖片）

荃灣港安醫院：靳嘉仁今因私人理由請辭

荃灣港安醫院今年7月有一名31歲孕婦剖腹生產後出血言多，至翌日早上死亡。消息指，涉事醫生為著名婦產科醫生靳嘉仁。靳今日未有接聽電話查詢。

荃灣港安醫院回覆指，今日收到靳嘉仁醫生因私人理由請辭，即日生效。院方已通知所有受影響病人，並已安排其他醫生協助處理，其他事件院方不便代替回應。

荃灣港安醫院今年 7 月有一名31歲孕婦剖腹生產後出血言多，至翌日早上死亡。(張家豪攝)

一名31歲孕婦在7月5日於荃灣港安醫院分娩，因順產不成功，改為剖腹產。該名孕婦於當晚約9時誕下孩子後，卻出血過多，至7月6日凌晨時分出現休克，孕婦延至同日早上離世。

衞生署當時回覆指，在7月6日收到一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名31歲孕婦死亡個案。署方稱，該醫院已向死因裁判官報告個案，而署方在接到醫院呈報後，已即時展開調查，並要求醫院在四星期內提交調查報告。署方亦指，已收到醫院提交的調查報告，現時仍在調查及跟進。