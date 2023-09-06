醫療事故｜荃灣港安醫院孕婦剖腹生產後出血亡　衞生署轉介醫委會

衞生署今年7月6日收到一間私家醫院呈報一宗涉及一名孕婦死亡個案，該醫院已向死因裁判官報告個案。署方今晚（6日）表示，在接獲醫院呈報後，隨即展開進行一系列調查及跟進工作，根據調查結果和考慮昨日（5日）接獲的專家意見後，署方今日已將個案轉介香港醫務委員會。



醫務委員會根據《醫生註冊條例》成立，獲賦予權力處理本港執業醫生的註冊和紀律規管事宜。衞生署交予該會，意味要聆訊為孕婦治療的醫生是否有失德。



一名孕婦7月初在荃灣港安醫院剖腹生產後出血亡，衞生署已將個案轉介香港醫務委員會。（資料圖片）

藥物及做輸血程序未能控制孕婦出血

一名31歲孕婦於7月5日在荃灣港安醫院剖腹生產後出血過多，至翌日早上死亡。院方確認該宗事件。對於有指醫院未有即時做止血手術，醫院稱病人緊急剖腹生產後，至凌晨時份病情轉差，使用藥物及做輸血程序控制病情不果，主診醫生決定做子宮切除手術，但病人情況急劇惡化，最終逝世。

衞生署已將7月初荃灣港安醫院孕婦生產後出血亡個案交。（資料圖片）

衞生署表示，在收到呈報當日即派員到醫院進行調查，以確定其人手、房舍、設備等是否符合私家醫院實務守則的規定，並檢視醫院對醫生的資格、經驗、表現及獲准在醫院工作等的審核機制；署方亦要求醫院的醫務顧問委員會檢視個案護理質素及作相關跟進，並於四星期內提交調查報告。

衞生署表示，已尋求專家對該個案臨床處理提供獨立的專業意見，而根據調查結果和考慮昨日接獲的專家意見後，署方今日已將個案轉介醫務委員會。衞生署仍然繼續相關的跟進工作。

根據《私營醫療機構條例》（第633章）的相關規定，私營醫療機構（包括私家醫院）須在指定時限內向衞生署呈報一系列事件，包括醫療風險警示事件、重要風險事件。衞生署私營醫療機構規管辦公室網站會定期公布須呈報事件的統計數據和資料。