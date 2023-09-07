香港夜繽紛｜黃家和：攤位1.2萬租不貴　冀政府提供優惠增吸引力

政府下周宣布「夜經濟」活動詳情，據悉發展局聯同藝發局、中環街市、藝穗會等多個組織，早前招標於本月底開始在灣仔海濱水上活動及康樂主題區舉行市集，為期16天，現場設不同攤位、工作坊、表演等，開放至午夜，每個攤位租金為1.2萬元。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，租金不算昂貴，但認為首次舉辦並且由政府牽頭，則應提供更優惠的價錢吸引不同品牌參與。



黃家和指，1.2萬元的租金「唔算係一個好貴嘅數」，他以年宵市場為例，亦是由政府主辦，每個攤位租金至少過萬元，位置更好的攤位投標價格水平價格達「天價」。不過，他認為與工展會比較，工展會人流可獲保證，展期長之餘共有近200萬人參與，質疑可否吸引知名品牌進駐。

黃家和續指，灣仔海濱的所處地方是一個問題，質疑首次舉辦能否吸引知名品牌進駐：「如果搞返『開心香港』嗰啲市集嘅話呢，咁個成效就唔會好顯著。」

他續指，如果市集可以吸引知名品牌及部份新晉品牌參與，吸引力較大，憂慮收費會令想參與的品牌卻步，但如果太過「開放」，無厘頭品牌都會進駐，則會變成「大笪地」，未必是好事，認為應該如何篩選參加者，需要留待政府決定。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，1.2萬元租金不算昂貴，但認為首次舉辦並且由政府牽頭，則應提供更優惠的價錢吸引不同品牌參與。（資料圖片）

來來去去可能都係個班人去搞嘅話呢，咁變咗整體嘅參與度、熱誠，未必係太高……因為來來去去都可能係同一班人士去參加。例如『開心香港』搞嗰啲市集，有好多都係相同嘅公司參加。 香港餐飲聯業協會會長黃家和

他說，業界對於市集的參與度尚算積極，但市集由政府牽頭舉辦，倘當局可豁免一定部份的費用，當然最理想，故此希望政府在成本上給予參與者更多優惠：「搞一個攤位都要付出好多，你擺個檔攤就一定賺㗎咩？唔係㗎嘛。」