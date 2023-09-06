夜經濟｜邵家輝：夜市要似主題公園　製造氣氛讓市民留下來玩

港府近日積極探討推動夜經濟，特首李家超今早（5日）出席行會前見記者，透露最快下周將公布活動細節和內容。有份提倡發展夜經濟的自由黨立法會批發及零售界議員邵家輝表示，夜經濟未必賺得很多錢，但能製造氣氛，帶來間接經濟貢獻，形容是香港另一個主題公園。



邵家輝形容夜市要像主題公園，要帶動氣氛，吸引市民留下來玩，主張首先在星期五六晚舉辦文娛活動如演唱會。（資料圖片）

黃金商場營業時間延長至11時半 帶動周邊

邵家輝憶述夜經濟初時推出時，相關業界初時有些誤解，飲食業界以為設墟市，進一步影響他們的生意，亦有說人手不夠，反應不太好。但若講到推動經濟，事實上日間都有搞，只希望伸延至夜間。他以深水埗黃金商場為例，營業時間延伸到11時半，亦有推出優惠，現場氣氛很好，帶動周邊經濟。

邵家輝指，政府提倡延長商場營業時間不是要延長所有商場的營業時間，個別商場認為有商機可以延長營業時間，並要設一些特色活動，讓市民收工後有多個娛樂選擇，商場亦有生存的價值。

周五六開演唱會讓市民覺得好玩 改變早歸習慣

除延長營業時間外，他認為可在晚間舉辦更多文娛節目，例如邀請本地組合MIRROR舉行演唱會，間接產生經濟貢獻。他建議這些活動一開始先在星期五六晚舉行，先搞旺一兩場，讓市民認為好玩，改變他們早回家的習慣。

至於現時不少港人都北上消費，影響本港經濟復甦，邵家輝指不能阻止，唯一可以做的就是在港「種多啲花，吸引『蝴蝶』留港消費」。