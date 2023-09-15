杭州亞運｜港青組練習生團隊入亞運傳媒村參與製作及拍攝港隊比賽

第19屆亞運會即將在杭州開幕，杭州亞運會「賽事菁英」練習生計劃今日（15日）舉行啟動禮。一班對體育和傳播行業有興趣的青年組成團隊，會於9月20日至10月9日在杭州亞運會傳媒村、國際廣播中心及部份比賽場館進行練習計劃，參與製作及拍攝一系列港隊出戰杭州亞運的紀錄片於網上播出。



參加的練習生於早前已經接受各項培訓課程，為出發杭州實習做好準備。他們將會進駐亞運媒體村及國際廣播中心，跟隨HOY TV亞運攝製隊到各運動場館進行採訪、轉播及其他製作工作。計劃旨在提供實習機會予有志青年，讓有興趣在體育編採或數碼媒體行業發展的年青人發掘自己的興趣及長處，希望他們在媒體行業的道路上發光發熱。

民政及青年事務局副局長梁宏正出席啟動禮。（香港菁英會提供圖片）

「賽事菁英」練習生計劃由香港菁英會主辦、有線寬頻集團HOY TV合辦，並得到民政及青年事務局贊助及支持。民政及青年事務局副局長梁宏正、青年專員劉家麒、菁英會主席林智彬和常務副主席黃進達、有線寬頻副主席曾安業、行政總裁杜之克與練習生出席啟動禮。

菁英會主席林智彬表示，可以幫助各位菁英練習生拓寬視野。（香港菁英會提供圖片）

林智彬表示，希望藉著這次新穎的合作，可以幫助各位菁英練習生拓寬視野，讓他們有機會以另外一種身份參與亞洲運動會，學以致用記錄運動員精彩時刻。他表示，菁英會將繼續讓青年了解國家發展大局，深入認識國家現代化建設的偉大成就，更好地服務國家舉辦的各項大型盛事。

有線寬頻副主席曾安業希望藉此為業界培育未來棟樑。（香港菁英會提供圖片）

曾安業希望藉此為業界培育未來棟樑，他指這個計劃將會為這些練習生提供一個寶貴的機會，讓他們擴濶眼光，並且一展所長。他表示，有線寬頻將會繼續投放資源，發展更多的人才培訓計劃，希望能吸引年輕一代進入媒體行業。