杭州亞運｜電競港隊出戰七賽事　總會有清晰指引　防稱號含敏感字

第19屆杭州亞運會首次納入電競為正式比賽，中國香港電競總會已在早前選出約30名運動員，將於9月24日至10月2日代表本港出戰。港隊總教練表示，已有部份隊伍在杭州集訓，雖然東亞多國電競水平高，但他有信心可取得佳績。



早前舉行的亞洲電競賽，有本港代表被指稱號含有敏感字被DQ，電競總會表示，已跟足港協暨奧委會的指引，在出團前向隊員清晰講解指引，並會再三檢查遊戲設定等。



9月15日，香港電競代表隊舉行起航禮，港隊將參與本屆亞運七項賽事。（歐陽德浩攝）

香港電競代表隊今日舉行起航禮，港隊將參與本屆亞運七項賽事，包括《傳說對決亞運版本》、《絕地求生M亞運版本》、《DOTA2》、《夢三國2》、《英雄聯盟》、《FIFA Online 4》和《街霸V》。

港隊在FIFA Online 4、街霸V、傳說對決有優勢

港隊電競總教練陳俊傑表示，今屆港隊將有約30名運動員出賽，當中一半為全職選手，若連同教練團共有39人。他認為亞洲多國的電競實力強，但港隊於《FIFA Online 4》及《街霸V》等項目，亦曾取得佳績，亦有不少全職選手，因此抱有一定信心。

今屆賽事其中一個項目《傳說對決亞運版本》，結合內地的《王者榮譽》，陳俊傑認為，港隊得益於同時玩兩款遊戲，因此相比對手具有優勢。

絕地求生M亞運版本。（互聯網）

中國及韓國隊為勁敵 部份隊伍已北上杭州集訓

陳俊傑指，中國、韓國隊等確實為勁敵，加上電競比賽涉及狀態及現場調整，「只可以講每位會盡力奪標。」為了取得佳績，已有部份項目團隊前往杭州，與國家隊一同集訓，包括使用中國伺服器的《夢三國2》。

港隊於上屆亞運賽事中的《傳說對決》取得第四名，隊員陳子軒於今屆繼續參與，負責隊伍中的「中路」，亦是該隊唯一曾參與亞運的隊員。他認為中國隊最有機會奪冠，但強調會盡力取得佳績。

電競總會會長：不擔心再現敏感字眼

早前在「AESF亞運征途—DOTA 2」東亞賽中，香港選手林奇隆因稱號含「光復」二字被大會DQ，並禁止參加杭州亞運，更被總會判罰停賽三年。

中國香港電競總會會長陳龍盛表示，已跟足港協暨奧委會的指引，在出團前向隊員清晰講解指引，並會再三檢查遊戲設定等，因此不擔心再出現相關情況。