夜經濟｜有院線推夜場睇戲優惠　市民指欠吸引力：完場要趕尾班車

政府期望未來一段時間力谷「夜經濟」，下周將啟動暫名為「香港夜繽紛」的活動，商界近日亦陸續推出措施配合。其中，百老匯院線今晚（7日）9時起，所有夜場放映的電影，戲票均一減價至50元，部份戲院晚上11時後的午夜場戲票，更減至35元，優惠至本月27日止。

有市民趁優惠，晚上特意到旺角百老匯戲院觀看電影，但不少人都指，電影放映結束後要趕「尾班車」，認為票價優惠吸引力並不算大。



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百老匯院線由今晚（7日），晚上時後放映的電影（4D、IMAX等除外），戲票均一減價至50元，晚上11時後的午夜場戲票更減至35元，優惠至本月27日止。市民李小姐今日亦趁優惠票價，到旺角觀看晚上10點場的《詭修女II》。

她表示，戲價優惠未必對推動夜經濟有很大幫助，「大家第二朝唔使返工咩？睇完套戲都兩個鐘頭後啦。」「我當你睇10點場，完場已經12點，啱啱好搭到尾班車，返到屋企都一兩點，第二日仲要返工。」

鄺先生與朋友見百老匯推出優惠，到戲院查看是否有適合的電影，惟優惠電影完場後已沒有尾班車，最終未有購票。他說，不會因票價而觀看電影，「我去睇戲，最主要個原因係套戲吸引到我，唔會係因為嗰套戲平。」他又表示優惠未能振興夜經濟，「睇完場戲出到嚟，啲嘢都散晒。」

另一市民王先生指，因為優惠而特意到旺角百老匯看《詭修女II》，但認為最吸引的是電影，「有優惠係bonus。」即使沒有票價優惠，亦會觀看自己心目中最想看的電影。他又指，優惠期內上映的電影並沒有沒有特別吸引，因此未必會再因優惠而購票。