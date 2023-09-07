夜經濟｜百老匯院線今晚9時起戲票$50午夜場$35《詭修女II》未滿

政府全力推動搞活夜經濟，不少商界陸續推出優惠，電影業界方面則有百老匯院線率先響應，由今晚（7日）9時起的電影（4D、IMAX等除外），戲票均一價50元，晚上11時後的午夜場戲票更減至35元，優惠至本月27日止。

百老匯院線只有旺角店有午夜場上映，共有5套電影供選擇，包括人氣電影《詭修女II》，該電影在日間票價為105元，即相當於3.5折。同一套電影在同區Cinema City 朗豪坊午夜場票價為85元，相當於4折。



4月曾有「全港戲院日」劃一戲票$30

還記得四個月前政府推出「開心香港HAPPY HONG KONG」系列活動，當中最著數就是4月29日（本周六）的「全港戲院日2023」，破天荒各大院線上映的電影均一價30元，共吸引22.2萬人次進場，單日票房逾666萬元，所有電影票房滿堂紅。

▼4月29日 「全港戲院日」戲院人流不絕 ▼



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夜場電影優惠期 由9月7至27日

百老匯院線前曰（5日）宣布，推出「去夜啲，限定睇戲優惠」，由9月7至27日，全線12間百老匯戲院推出劃一價，每晚9時後場次戲票只售50元，再更夜睇戲，則有旺角百老匯 提供「午夜場超筍價」，晚上11pm後場次只是35元。

夜場電影票價優惠，不適用於百老匯戲院的VIP院、4DX電影、IMAX電影、特備節目、電影節及與片主有特別協議之電影。至於個別電影因片長關係，票價會有所調整 。

旺角百老匯今晚有五套午夜場 均一價$35

百老匯院線今晚午夜場共有5套選擇，包括，《GT跑車浪漫旅》 、《詭修女II》、《救參的士》、《救參的士》和《租嚇》，票價一律35元。

《詭修女II》劇照。（宣傳片截圖）

《詭修女II》是人氣最高電影

據wmoov.com網頁所示，本港五大人氣電影為《詭修女II》、《叛諜裁判3：終極一戰》、《奧本海默》和《殺出坎大哈》，清一色是西片。在百老匯院線網頁所看，截至下午所見，今晚百老匯旺角午夜場就可以35元優惠價觀看《詭修女II》，仍有大量座位可供選擇。該電影在同一戲院正價票為105元，優惠價所當於提供3.5折，今晚同區旺角同區Cinema City 朗豪坊亦有《詭修女II》午夜場上映，票價為85元，即相當於4折。