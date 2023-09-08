黑雨水浸｜洪水沖入港鐵澤國處處　政府6時前始公布是否停工停課

受海葵殘餘相關的低壓槽影響，本港廣泛地區昨晚（7日）起持續大雨，天文台在晚上11時05分改發黑色暴雨警告，全港多區嚴重水浸。港府於今日（8日）凌晨2時30分表示，將密切評估最新天氣、道路及公共交通服務的情況，並在早上6時前公布今日是否須停工停課，以保障市民安全。



▼9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



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港府表示，根據香港天文台表示，與海葵殘餘相關的低壓槽自昨晚（7日）為廣東沿岸帶來暴雨。本港各區自昨晚起大部分地區錄得超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。天文台總部昨晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。天文台昨晚亦先後發出暴雨警告信號、山泥傾瀉警告，以及新界北部水浸特別報告。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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渠務署和路政署40支隊伍人員處理水浸

行政長官李家超十分關注全港多個地區出現嚴重水浸的情況，並指示各部門全力應對。保安局轄下的緊急事故監察及支援中心，已於昨晚11時05分啓動。紀律部隊正處理緊急求助個案。多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務總署及相關部門正全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。

截至今日（8日）凌晨一時，渠務署確認12宗水浸個案。40支來自渠務署和路政署的緊急救援隊伍人員已前往相關地區處理水浸個案。

黑色暴雨警告信號在昨晚11時05分發出後，民政事務總署迅即同時啓動緊急事故協調中心，並為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。第一間臨時庇護中心於昨晚11時35分開始運作。截至今日凌晨1時，共有12間臨時庇護中心投入運作。

▼9月7日 大埔在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



針對深圳排洪 已接載北區6村居民往庇護中心

因應深圳水庫今日凌晨泄洪，北區民政事務處在凌晨前特別安排車輛，接載6條可能受水浸影響鄉村的村民前往庇護中心暫住。

政府發言人再次呼籲市民在惡劣天氣期間應留在室內以保障自身安全，遠離低窪地區，同時要密切留意天文台和其他相關部門及機構的最新消息。

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