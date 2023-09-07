黑雨水浸．最新消息｜勞工處：「極端情況」下不應要求僱員返工

本港受一道低壓槽影響，廣泛地區持續大雨，天文台在周四（7日）晚上11時05分，改發黑色暴雨警告。天文台稍早已在晚上9時50分，發出紅色暴雨警告，即在發出黃雨警告25分鐘後，已因雨勢持續而改發警告。



不少地方出現嚴重水浸，當中黃大仙龍翔道一帶及柴灣站周圍「災情」慘重，急流湧入港鐵黃大仙站，港鐵暫停觀塘至黃埔服務直至收車。



暴雨一直下至周五（8日）凌晨仍未停，巴士公司日間路線暫停服務。不少人在網上要求政府宣布停課停工，但政府凌晨表示，6時前會公布是否決定。



▼9月8日暴雨消息▼

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道水浸災情▼



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▼9月8日早上 黃大仙廣場北館地下被淹沒▼



【08:00】天文台發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外應盡快到安全地方躲避。

▼9月8日凌晨 黑雨下大埔站一帶水浸及膝▼



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【07:13】究竟要不要返工？勞工處表示，隨着政府已作出「極端情況」公布，提醒僱主除必要人員外，不應要求僱員返回工作地點上班。

發言人說，在極端情況存在期間，除與僱主就極端情況存在期間有訂立返回工作地點上班協定的必要人員外，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啓程上班。政府會審視情況，其間僱主與僱員均須留意政府進一步的公布。

當極端情況結束，僱員應根據早前和僱主協定的復工安排上班或在家工作（如適用）。僱主應考慮路面、交通及其他情況，作出情理兼備及彈性的處理，並應以僱員的安全為首要考慮。對於因極端情況而未能上班或及時返回工作崗位的僱員，僱主不應無故地不發放他們的工資、勤工獎或津貼，及不應輕易處分或解僱有關僱員。

9月8日臨近清晨，兩帶開始散去，南區仍稍為大雨。（天文台圖片)

【07:11】衞生署宣布，由於受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻的極端情況，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所今日上午均會關閉。接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。

【06:41】醫院管理局宣布，因應惡劣天氣，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，今日早上暫停服務。已經預約的病人，請於稍後另約診症時間。公立醫院急症室維持正常服務。

入境事務處宣布，由於極端情況會至少維持至中午，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務，直至另行通知。

【06:11】社會福利署宣布，由於黑色暴雨警告信號現已生效，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當黑色暴雨警告信號取消時，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

【05:57】考試及評核局表示，由於天氣惡劣，上午舉行的ACT考試將會改期。有關安排將由相關考試機構於日內公布。至於下午舉行的國際及專業考試，稍後發出公布。

【05:49】文錦渡口岸及蓮塘口岸因受強降雨影響，通關服務暫停至另行通知。

【05:48】黑色暴雨警告信號生效近7小時，已打破1999年創下5.8小時紀錄。

【05:35】政府宣布，由於受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻的極端情況，所有日校今日將會停課。另外，政府呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排，優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。

極端情況會至少維持至中午。政府會繼續密切審視最新天氣、道路及公共交通服務情況，並適時宣布極端情況結束的時間。請市民留意最新消息。

昨天本港雨量分佈，可見東面變成澤國。（天文台圖片）

▼9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



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【05:04】天文台表示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，應盡快到安全地方躲避。

▼9月8日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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在凌晨3時，雷達圖顯示雨帶正覆蓋香港東南部，並開始影響澳門。（天文台圖片)

【03:18】暴雨擴至澳門，氣象局發出黃色暴雨警告。

【02:34】政府表示將密切評估最新天氣、道路及公共交通服務的情況，並在早上6時前公布今日是否須停工停課，以保障市民安全。

截至今日凌晨1時，渠務署確認12宗水浸個案，40支來自渠務署和路政署的緊急救援隊伍人員已前往相關地區處理水浸個案。政府發言人再次呼籲市民在惡劣天氣期間應留在室內以保障自身安全，遠離低窪地區，同時要密切留意天文台和其他相關部門及機構的最新消息。

▼9月7日 暴雨下黃大仙廣場館浸了半層▼



【01:45】天文台預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，應盡快到安全地方躲避。 在1時35分左右，香港航海學校錄得每小時約70公里的強陣風。

【01:27】特首李家超在Facebook撰文，表示十分關注全港多個地區出現嚴重水浸的情況，紀律部隊正處理緊急求助個案，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務署及相關部門正全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況，請市民因應實際情況盡量留在安全地方，留意最新天氣消息及政府發放的資訊。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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【01:18】天文台表示，與海葵殘餘相關的低壓槽自周四晚(7日)為廣東沿岸帶來暴雨。本港周四6時至午夜12時，大部分地區錄得超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。天文台總部周四晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應注意安全。

【00:40】城巴表示，由於現時天氣惡劣，石澳、赤柱及大潭一帶道路嚴重受阻，6號、9號、14號及15號線現時暫停服務。另外現時將軍澳及黃竹坑一帶交通環境惡劣。城巴呼籲顧客週五早上出門前，預早留意城巴App，查閱石澳、赤柱、大潭、黃竹坑及將軍澳一帶巴士服務的最新安排。

【00:18】港鐵表示為保安全，觀塘綫來往觀塘至黃埔列車暫停服務。

【00:01】港鐵表示，因暴雨期間有雨水進入黃大仙站，為確保安全，現時黃大仙站需要關閉，觀塘綫列車不停黃大仙站。觀塘站往返調景嶺站每10分鐘一班。

另外，因車站外路面水浸，香港站C出入口、南昌站 A2出入口、柴灣站E出入口及上水站E出入口暫時關閉。早前曾關閉的柴灣站B出入口已經重新開放。

▼9月7日暴雨消息▼

【23:45】天文台發出山泥傾瀉警告。

【23:44】政府公布已獲深圳有關當局通知，深圳水庫將於周五（8日）零時零分排洪。 一些新界地區可能出現水浸情況，有關政府部門，包括北區民政事務處，渠務署、警務處、消防處、水務署及社會福利署已獲通知，以便他們採取適當措施。

北區民政事務處現正作出安排，通知該區居民採取適當行動

【23:40】消防處表示，晚上發生水浸，消防處正進行救援行動。如市民受到事故影響，呼籲保持鎮定，因應實際情況盡量留在安全地方​，並留意最新天氣消息。

【23:25】天文台更新新界北部水浸特別報告。新界北部，尤其是新田及牛潭尾、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去幾小時，該區錄得超過150毫米雨量。

【23:05】天文台發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

【21:55】天文台指新界北部，尤其是沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去2小時，該區錄得超過150毫米雨量。

【21:50】天文台改發紅色暴雨警告信號。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

教育局宣布學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【21:45】天文台預料強陣風會繼續吹襲本港。在晚上21:39左右，橫瀾島錄得時速70公里強陣風。

【21:25】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

據天文台紀錄，晚上7時45分至8時45分，北區錄得最高雨量達150毫米。

【19:50】天文台發出之新界北部水浸特別報告。指新界北部，尤其是沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失；大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

【14:30】天文台發出雷暴警告。