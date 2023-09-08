黑雨水浸｜勞工處：極端情況下不應要求僱員上班　僱主不應扣薪

受海葵殘餘相關的低壓槽影響，天文台昨晚（7日）11時05分發出黑色暴雨警告，本港廣泛地區水浸。隨著港府今日（8日）上午作出「極端情況」公布，勞工處提醒僱主，除必要人員外，不應要求僱員返回工作地點上班。如果僱員因「極端情況」而未能上班或及時返回工作崗位，僱主也不應無故地不發放工資、勤工獎或津貼，以及不應輕易處分或解僱有關僱員。



▼9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



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除有訂立協定 僱員不要啓程上班

勞工處發言人指出，在「極端情況」存在期間，除與僱主就「極端情況」存在期間有訂立返回工作地點上班協定的必要人員外，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啓程上班。政府會審視情況，其間僱主與僱員均須留意政府進一步的公布。

當「極端情況」結束，僱員應根據早前和僱主協定的復工安排上班或在家工作（如適用）。僱主應考慮路面、交通及其他情況，作出情理兼備及彈性的處理，並應以僱員的安全為首要考慮。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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僱主不應扣減假期或輕易處分

發言人強調，對於因「極端情況」而未能上班或及時返回工作崗位的僱員，僱主不應無故地不發放他們的工資、勤工獎或津貼，及不應輕易處分或解僱有關僱員。

他亦提醒僱主應遵守《僱傭條例》、《職業安全及健康條例》、《工廠及工業經營條例》、《僱員補償條例》及《最低工資條例》下應負的法定責任及規定。

僱主不應扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償僱員因「極端情況」存在期間未能上班而損失的工作時間。僱主如無合理辯解而不遵守《僱傭條例》有關規定可被檢控。僱主亦必須緊記，根據《職業安全及健康條例》，他們有責任為僱員提供及維持安全的工作環境。