黑雨水浸｜城巴指巴士難以出入柴灣車廠　稍後恢復服務存在挑戰

黑色暴雨警告至今早近8時仍生效，各區水浸嚴重，除港鐵維持大部份服務外，其他公共交通工具都大致停駛。城巴表示，現時港島東區及南區路況惡劣，特別是城巴主要車廠所在地柴灣，車輛現時難以出入該區，稍後恢復服務將存在挑戰。



▼9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



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九巴今早6時半公布，除龍運路線S1、S64C及S64X恢復有限度服務外，其餘九巴及龍運日間巴士路線暫停服務，直至另行通知。九巴及龍運正評估各巴士路線沿線路段，在確認有關路面情況許可後，將盡快提供服務。

▼9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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城巴7時半更新安排，除了B3X及S1號線恢復有限度服務外，城巴所有日間巴士服務暫停，直至另行公佈。

城巴表示，由於港島東區及南區路況惡劣，特別是城巴主要車廠所在地柴灣，車輛現時難以出入該區，稍後恢復服務將存在挑戰。黑色暴雨警告信號生效期間，最高峰時達74輛巴士受困於路上，分佈於港島東區、南區及黃大仙、油尖旺等區域，至少2部巴士下層有雨水湧入，另有部份巴士零件受損，城巴正評估對服務的影響。

城巴呼籲顧客在今日天氣好轉後，預早留意城巴App的最新資訊，尤其是有關石澳、赤柱、大潭、黃竹坑及將軍澳一帶巴士服務的最新安排。

▼9月8日凌晨 黑雨下大埔站一帶水浸及膝▼

