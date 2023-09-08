黑雨水浸｜梁榮武：海葵、季風、高空輻散夾擊　全球暖化加劇極端

本港昨日受到暴雨來襲，黑色暴雨警告至中午後仍然生效。香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武表示，需待天文台按數據資料詳盡分析，但以一般暴雨成因估計，受到強颱海葵殘餘和季風影響，加上「高空輻散」現象，即高空猶如「開咗抽氣扇」，令更多空氣上升，水份凝結成雲，可以助長大雨發生。他續指，全球暖化，令天氣極端化，今次黑色暴雨只是冰山一角的例子。



▼9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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天文台指出，總部昨晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。梁榮武表示，一般颱風由本港東面登陸，向西行引起大雨，情況時有發生，即所謂「打風不成三日雨」，暴風過後仍帶來不穩定天氣。

梁榮武表示，暴雨由強颱風海葵的殘餘造成，為何殘餘的影響及威脅性如此大，需要天文台的數據再作進一步分析，但是一般暴雨成因有多個因素，初步估計可能由於入秋，空氣轉涼，加上遇到南中國海西南季候風，冷暖空氣混合的時候，延續殘餘環流的「生命」令雨勢更加大。

前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武。（資料圖片）

若出現「高空輻散」 如高空抽氣扇 更多空氣上升利大雨

梁榮武續指，若果檢視大氣層結構，出現「高空輻散」現象，即猶如「係天空開咗一個抽氣扇，不斷抽空氣去高空」，可令更多空氣上升，當中水份凝結成雲，助長大雨的發生。

另外，在全球氣候暖化之下，他指，科學家早預視令大雨愈來愈多和密集，海洋變暖，蒸發量增多，空氣含大量水份，加上低壓區或低壓糟影響，亦是有利條件下大雨，本港黑雨正好反映全球暖化引起的天氣極端情況，而今次只是冰山一角。

▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼

