黑雨水浸｜李家超：百年一遇大暴雨　昨晚已指示各部門通宵應對

黑色暴雨警告至今日（8日）中午仍然生效，香港各區水浸嚴重，港府宣布「極端情況」至少維持至今午6時。特首李家超今午在社交平台撰文指，香港正經歷百年一遇的大暴雨，昨晚已即時指示各政府部門通宵應對。由於「極端情況」至少維持至傍晚，他亦已指示各部門繼續為市民提供所需協助，並啟動公務員「動員機制」協助處理，關愛隊亦參與相關工作。



▼8月31日 政府交代應對颱風蘇拉襲港工作▼



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特首李家超今午在社交平台撰文，指香港正經歷百年一遇的大暴雨，「極端情況」令多區情況嚴重。而政府已宣布「極端情況」至少維持至傍晚，他已指示各部門繼續為市民提供所需協助，並啟動公務員「動員機制」協助處理，關愛隊亦參與相關工作。

▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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他也提到，昨晚已即時指示各政府部門通宵全力應對，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心昨晚即時啓動，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務總署及相關部門徹夜全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。

他表示，明白在「極端情況」下，很多市民都受到影響，續提醒市民如非必要，應留在室內地方，切勿外出。政務司司長陳國基會於下午2時半，召開聯合記者會公布更多詳情。