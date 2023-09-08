黑雨水浸︱極端情況延至午夜12點　天文台：昨日雨量為全年1/4

本港昨晚（7日）經歷世紀暴雨，港府今早（8日）作出「極端情況」公布，所有日校今日將會停課，並呼籲僱主應參考8號風球下的返工安排。政府下午舉行跨部門記者會，政務司司長陳國基公布極端情況安排延長到最少午夜12點，強調即使天文台在稍後時間改掛紅色或黃色暴雨警告訊號，甚至取消所有警告訊號，極端情況仍然存在期間，返工安排會等同8號風球生效時的工作安排。



署理天文台台長李立信指過去24小時港島、九龍及新界部份地區更錄得超過600毫米雨量，天文台總部曾錄得158.1毫米的一小時雨量，創1884年天文台開台以來最高紀錄，而過去24小時天文台總部錄得超過600毫米雨量，大約佔全年總雨量四分一，「24個鐘落嘅雨已經係同一年裹面落嘅四分之一係相若，所以真係一個好極端嘅情況嚟。」



▼9月8日 政府舉行跨部門記者會▼



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▼9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



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暴雨警告訊號取消後仍維持極端情況至午夜

陳國基表示，經檢視目前天氣、市面情況及各相關部門與機構提供的情況報告後，宣布極端情況延長最少至今晚午夜12點。他強調，即使天文台在稍後時間改掛紅色或黃色暴雨警告訊號，甚至取消所有警告訊號，極端情況仍然存在期間工作安排亦會等同8號風球生效時的工作安排。

陳國基表示，政府將密切審視天氣、道路及公共交通服務的情況，並會於今晚9時至10時再公布進一步安排，呼籲市民留意最新消息。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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署理天文台長：暴雨有極大隨機性及變化迅速

署理天文台台長李立信指受到熱帶氣旋海葵相關的殘餘低壓槽影響，昨日廣東沿岸天氣持續不穩，從雷達圖可見昨晚整晚有雨區由南向北經過香港，入夜後大雨初時較集中於新界北部，天文台於8時前發出局部地區大雨提示及新界北部水浸特別報告。

李表示，隨後雨區影響範圍逐漸擴大，天文台根據預測及最新天氣資料發出相應暴雨及警告，李立信提到與追蹤熱帶氣旋相比，暴雨有極大隨機性及變化迅速。

港島、九龍及新界部份地區雨量超過600毫米

李立信表示，過去24小時本港大部份地區都錄到超過300毫米雨量，而港島、九龍及新界部份地區更錄得超過600毫米雨量，天文台總部曾錄得158.1毫米的一小時雨量，創1884年天文台開台以來最高紀錄，而過去24小時天文台總部錄得超過600毫米雨量，大約佔全年總雨量四分一，「24個鐘落嘅雨已經係同一年裹面落嘅四分之一係相若，所以真係一個好極端嘅情況嚟。」

▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼

