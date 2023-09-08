黑雨生效時間及雨量同破紀錄　天文台：自1884年有紀錄以來最高

受到與海葵殘餘相關的低壓槽影響，9月7日廣東沿岸天氣持續不穩定。



入夜後，大雨逐漸影響珠江口一帶，初時雨區較為集中影響新界北部，天文台在下午約7時45分先後發出局部地區大雨提示及新界北部水浸特別報告。

隨後大雨逐步發展，天文台在下午8時25分發出特別天氣提示，提醒市民香港廣泛地區可能受大雨影響。

多區大水浸 黃大仙再成重災區（點圖放大瀏覽）：

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其後雨區影響範圍逐漸擴大，天文台在下午9時25分發出黃色暴雨警告信號，並在下午9時50分發出紅色暴雨警告信號，提醒市民道路會出現嚴重水浸和交通擠塞。

隨著大雨繼續影響香港，天文台在下午11時05分發出今年第一個黑色暴雨警告信號，其後雨勢加劇，天文台總部錄得158.1毫米的一小時雨量（下午11時至午夜12時），是自1884年有記錄以來的最高紀錄（點圖放大瀏覽）：

截至9月8日上午7時，是次黑色暴雨警告的生效時間超過7小時，打破1999年8月23日的紀錄（5小時47分鐘）。

在9月8日早上7時的過去二十四小時，本港大部分地區錄得超過100毫米雨量，而港島、九龍及新界部分地區更錄得超過400毫米雨量。

原文：9月7至8日的破紀錄暴雨 作者：香港天文台當值預報員