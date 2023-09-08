黑雨水浸︱生效近17小時　創天文台開台最長及最多雨量紀錄

香港經歷世紀暴雨，並稱創下多個新記錄，包括自1884年以來一小時最多雨量及黑色暴雨警告生效時間最長的紀錄。天文台總部於下午11時至午夜12時，錄得158.1毫米的一小時雨量，打破2008年145.5毫米的紀錄，而截至9月8日上午6時，是次黑色暴雨警告的生效時間超過6小時，打破1999年8月23日5小時47分鐘的紀錄。



▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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天文台表示受到與海葵殘餘相關的低壓槽影響，9月7日廣東沿岸天氣持續不穩定，入夜後大雨逐漸影響珠江口一帶，初時雨區較為集中影響新界北部。天文台在下午約7時45分先後發出局部地區大雨提示及新界北部水浸特別報告。

（天文台截圖）

隨後大雨逐步發展，天文台在下午8時25分發出特別天氣提示，提醒市民香港廣泛地區可能受大雨影響。其後雨區影響範圍逐漸擴大，天文台在下午9時25分發出黃色暴雨警告信號，並在下午9時50分發出紅色暴雨警告信號，提醒市民道路會出現嚴重水浸和交通擠塞。

隨著大雨繼續影響香港，天文台在下午11時05分發出今年第一個黑色暴雨警告信號，其後雨勢加劇，天文台總部於下午11時至午夜12時錄得158.1毫米的一小時雨量，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。截至9月8日上午6時，是次黑色暴雨警告的生效時間超過6小時，打破1999年8月23日創下的5小時47分鐘的紀錄。

▼9月8日凌晨 黑雨下大埔站一帶水浸及膝▼

