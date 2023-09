黑雨｜被批反應慢無用緊急警示　卓永興：暴雨信號清晰市民會知

本港昨晚至今早遇上百年一遇的暴雨,多區出現水浸,惟港府在發出黑色暴雨後近7小時,約早上凌晨近6時才發稿指所有日校停課及工作安排,被質疑今次反應太慢。政務司司長陳國基回應記者查問時重申,暴雨帶常有變化,可預計性很低,且今次降雨量超出渠務系統承受力,「可能一個浴缸,你放四缸水落去,你已經超過咗,咁佢就會漏出嚟。」他重申如果預早得悉,必然會盡早向市民公布。



至於為何不動用緊急警示系統提醒市民極端天氣情況,他指出,由於政府已發出不同的暴雨警告,故相信足夠提醒市民知道香港現時情況。政務司副司長卓永興補充,今次事件發出不同的暴雨警告已足夠清晰,相信任何市民只要清醒都會知道(any members of the public who is awakening will have notices)。



政務司司長陳國基今日(8日)會聯同相關部門代表公布暴雨影的極端情況。(羅國輝攝)

陳國基:暴雨帶常化有變化難預測 降雨量超過渠道承受力

本港遇上百年一遇的暴雨,惟港府反應比颱風蘇拉時可以說是南轅北轍。天文台在昨晚發出黑色暴雨後,港府在凌晨兩時才指正全力應對多區水浸情況,去到約早上清晨近6時才發稿宣布「極端情況」,指所有日校停課及工作安排,當時隔離發黑雨暴雨訊號已近7小時。

政務司司長陳國基多次被問到為何今次回應太慢時重申,颱風可以及早預測,但暴雨帶常有變化,可預計性很低,故颱風可以及早做準備而今次暴雨並不能。他重申,今次的雨量是百年一遇,降雨量超過渠務可以承擔的能力,「可能一個浴缸,你放四缸水落去,你已經超過咗,咁佢就會漏出嚟。」他重申,政府已在凌晨兩時提醒市民要小心,如果預早得悉,必然會盡早向市民公布。

未啟動緊急警示系統 卓永興:只提醒突如其他事件

至於為何不動用緊急警示系統提醒市民極端情況,他指出,由於政府已發出不同的暴雨警告,故相信足夠提醒市民知道香港現時情況。政務司副司長卓永興補充,緊急警示系統是用在提醒突如其來的事件,但今次事件發出不同的暴雨警告已足夠清晰,相信任何市民只要清醒都會知道(any members of the public who is awakening will have notices)。

另外,港府今次首次發出「極端情況」,惟勞工處在政府宣布「極端情況」後近兩小時才出稿交代「極端情況」的工作安排。勞工及福利局局長孫玉菡表示,相關新聞稿只是補充資料,提醒僱員僱主的注意事項,「大家都理解,咁多年嚟颱風暴雨大家都係用緊我哋嘅指引,都係恆之有效。」至於為何不直接宣布停工停課,他則表示,即使天氣惡劣時,一些必要人員,例如護理從業員需要上班提供照顧服務,因此不認為應一刀切處理。