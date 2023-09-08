黑雨水浸｜渠務署 ：今次雨量500年一遇　超出市區排洪容量

黑色暴雨警告生效近17小時，多出區出現嚴重水浸。港府今早（8日）首度發出極端情況。署理渠務署署長徐仕基在下午港府跨部門記者會表示，暴雨期間多區錄得400至500毫米雨量，其中荃灣及大潭更錄得600毫米雨量，重現期逾500年，而香港主要市區排洪設施是以200年一遇的雨量作標準，所以雨量已超出設計客量，也是引致水浸的主要成因。



+ 4

荃灣、大潭降雨量嚴重 錄得600毫米雨量 全年平均雨量四分之一

署理渠務署署長徐仕基指，昨晚11時至今日零時零分，天文台總部平均一小時錄得158.1毫米雨量，自1884年來最高紀錄，重現期逾500年。而在暴雨期間，多區錄得400至500毫米雨量，其中在荃灣、及大潭更錄得600毫米雨量，高達全年平均雨量四分之一。

他續指，受暴雨影響，多處出現水浸，在新界北區水浸特別報告發出後，渠務署緊急事故中心已即時啟動，派出緊急應變部隊，處理水浸報告及進行緊急清理渠道及河道，其他分部及其他工務部門也有派出工程人員、項目承建商協助。他指，現時正處理水浸事件的應變隊伍多達72隊、共250人，並會再增至144隊、共550人。

他表示，至今日正午，署方確應有60宗水浸報告，40宗已暫時紓緩，13宗仍在處理當中。他解釋，水浸成因主要因降雨強度超出該位置的排洪能力，在持續大雨下雨水亦未能及時排走，有部分地點的渠道在大雨下，也有泥沙、樹葉、樹枝、雜物沖走渠道造成阻塞，相信也是與降雨強度有關。

▼9月8日早上 大埔碗窰村外大埔河▼



+ 6

被問到是否在颳風蘇拉後渠道未及完全清理，他回應指當時已即時聯同其他部門清理所有淤塞渠道，並已巡查所有渠道暢順。他指今次事件主要原因是大雨，超出渠道排洪能力，因在設計時未曾遇過如此大雨，而大雨下都有機會打落樹葉、樹枝令渠道淤塞。

他其後再補充，指主要市區排洪設施是以200年一遇的雨量作標準，所以暴雨期間的雨量已超出設計容量。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



+ 7

徐仕基都提到，渠務署在9月7日1晚上11時40分變到警務處通知，深圳水庫會在9月8日零時零分排洪，而排洪後，深圳河水位未有出現氾濫，所以水浸地區出現水浸與深圳水庫無關，如深圳北區部分地點，沙頭角、萊洞村主要是因特大暴雨出現水浸。