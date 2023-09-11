與健仔等參與暴動後一同潛逃　馮清華認罪　官斥後果自招判囚4年

職訓局男學生馮清華參與2019年十一於荃灣的暴動，及後連同當日中槍的「健仔」曾志健，在YouTube頻道「升旗易得道」協助下，藏匿517天，在北潭涌準備登船赴台時被截獲。馮承認暴動及意圖妨礙司法公正，求情稱潛逃日子「不見天日」，猶如軟禁，被捕無疑是一種解脫。案件今（11日）在西九龍法院（暫代區域法院）判刑，暫委法官彭亮廷指，馮雖不是潛逃計畫策劃人，但不認為他稱潛逃日子猶如軟禁作為求情因素，即使他是受人唆擺才會潛逃，但若沒有他的首肯也不會出現窩藏情況，直言這些後果是他自己招致，判他入獄4年。



被告馮清華（24歲），承認於2019年10月1日在荃灣海壩街參與暴動；及於2020年10月某日至去年7月13日期間，意圖阻撓和妨礙法庭審判，及完成對他和另外3人提出的刑事法律程序。

被告馮清華求情稱潛逃日子猶如軟禁，被捕是解脫。(資料圖片/余俊亮攝)

同案其他被告情況。(詳看下圖)

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馮在逃跑時被捕

案情指，2019年10月1日，約有200名示威者在荃灣集結堵路，投汽油彈及易燃液體縱火，形成「火線」。雙方對峙20分鐘，其後警方展開驅散，馮與逃跑時被捕。他其後被控暴動罪，獲法庭保釋，但未有依期應訊，遭發拘捕令。

在升旗易得道協助下潛逃

2020年10月，馮與曾志健等三人，在YouTube頻道「升旗易得道」有關人士協助下，前往美國駐港澳領事館，藉宣稱尋求政治庇護但不成功。自此，馮等四人藏身不同地方，包括多個位於荃灣和葵涌的酒店，期間涉案頻道有關人士多次表示，正進一步安排將他們非法偷運出香港，又替他們製作多條影片籌集資金。

被告馮清華與「健仔」曾志健於2019年10月1日參與荃灣衝突，期間健仔中槍。(詳看下圖)

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北潭涌登船時被警截獲

及至2022年7月13日，馮等四人前往北潭涌，打算登船前往台灣。警方根據情報採取行動，在北潭涌附近截停他們，馮被搜出攜帶1萬元新台幣、地圖、switch連遊戲卡等。

辯方指被告當年一腔熱血參與暴動

辯方求情指，馮「一腔熱血」參與暴動，因誤信他人，以為可以逃過法律制裁，但潛逃日子並不好受，猶如軟禁，雖說是他咎由自取，但他亦付出很大代價。對馮來說，被捕無疑是一種解脫，他亦主動協助警方調查，懲教署為提供更多保護，安排他還押於小欖精神病中心，不曾獲「放風」。

案中另涉4名被告，包括曾志健、王愷銘、黃姓男生及葉豪，已排期9月28日及10月4日處理。

案件編號：DCCC 868/2019, DCCC 96/2023