博士生認前年10.1非法集結　為助中槍「健仔」被捕　判囚12個月

前年10月1日香港多區有反修例示威者騷亂，其中在荃灣區，中五男生「健仔」與數名黑衣男子在街角與警員相遇時爆發衝突，期間「健仔」胸口中槍倒地，在場一名束黑衣博士生上前查看時與「健仔」一同被捕。「健仔」早前宣布已流亡海外，博士生則承認當日參與非法集結罪，他求情時稱因見到「健仔」中槍想上前協助，他當時已高舉雙手以示不會襲擊。他自事件亦有繼續在理工大學完成學業，並以優良成績考獲物理學博士學位。法官今(15日)在區域法院判他監禁12個月。



被告邱宏達（28歲），承認於2019 年10月1日，在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶與其他不知名人士參與非法集結。

被告邱宏達承認非法集結罪，控方接納他當日站在示威者後方，且不曾向警方擲物。(劉安琪攝)

學業非一帆風順 終完成博士課程

辯方早前求情時指，被告邱宏達以往曾先後3次報考會考及高考，成績雖不算理想，但卻在修讀高級文憑時獲教授賞識，獲推薦修讀學士課程，終以一級榮譽畢業。邱在2019年被捕後，亦有繼續學業，並已完成了物理博士課程，其撰寫的一篇論文更被刊登在國際權威期刊。律師又指，邱當日因為見到「健仔」曾志健倒地，他已立即高舉雙手以不會施行襲擊，並想上前幫忙受傷的「健仔」，他當時與警方的對話也是圍繞著救人。

盼能協助香港推動科研發展

邱亦有自撰求情信，稱他一直渴望能成為偉大的科學家，自言：「我曾想過，當通過種種磨練後最終能夢想成真，我的故事會否也成為日後香港人的逆境奮鬥故事。」即使他最終未能達成夢想，他仍盼望能繼續推動香港科研發展，改變香港科研不入流的刻板印象，渴望可孕育出偉大的香港科學家，讓他們能代替邱完成其夢想。律師亦希望法庭在考慮懲罰因素時，不要放棄一個「優透的學者」，並予以較輕的刑罰。

2019年10月1日荃灣開槍事件的經過。(詳看下圖)

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控方證據未見邱曾向警方擲物

控衣案情指，事發當日大批示威者在荃灣集結及堵路，約200名示威者在海壩街以雜物築起「防線」，有人向警方防線擲汽油彈。及至約下午4時，示威者不斷向前推進，繼續向警方投擲磚塊等物。期間邱身處示威者的後方，不曾向警方投擲磚塊等物。

求警方安排救護員協助受傷的人

其後，有警長及其隊員在卓明大廈外被包圍，一名示威者以白色棒狀物擊打警長的右前臂，警長隨即向其發射一槍，示威者應聲倒地。此時，邱衝向倒地的示威者，惟不久後便遭按倒在地上被制服後，但仍不斷要求警員安排救護協助該受槍傷倒地的示威者。

案件編號：DCCC 485/2020