逃避暴動聆訊匿藏517天　男生認罪稱被捕是解脫　潛逃日子不好過

職訓局男學生涉參與2019年十一暴動，及後連同當日中槍的「健仔」曾志健，在YouTube頻道「升旗易得道」協助下，藏匿517天，終在北潭涌準備登船赴台時被截獲。男生今（23日）於西九龍法院（暫代區域法院）承認暴動及意圖妨礙司法公正罪，求情稱潛逃日子不見天日，猶如軟禁，雖是咎由自取，但亦因此付出很大代價。法官將案件押後至9月11日判刑，期間男生續還押。



被告馮清華求情稱潛逃日子猶如軟禁，被捕是解脫。(資料圖片/余俊亮攝)

馮仍保留一頭長髮

被告馮清華（24歲），承認於2019年10月1日在荃灣海壩街參與暴動；及於2020年10月某日至去年7月13日期間，意圖阻撓和妨礙法庭審判，及完成對為馮清華、曾志健、王愷銘、黃竣賢提出的刑事法律程序的司法管轄權。庭上所見，馮如同被捕當日，依然留有一頭長髮。

暴動當日形成火線與警對峙20分鐘

案情指，十一當日約有200名示威者在海壩街與啟志街交界架設路障，並作出各種暴力行為。警方到場驅散，示威者築起傘陣對峙，期間投擲汽油彈，並用易燃液體縱火，形成「火線」。雙方對峙拉鋸長達20分鐘，其後警方再次驅散，馮與其他示威者逃跑時被捕。

2019年10月1日荃灣衝突發生警員開槍事件。(詳看下圖)

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曾到美國領事館求庇護不果

馮其後被控暴動罪，獲法庭批保釋，但未有依期應訊，遭發拘捕令。2020年10月27日，馮與曾志健等三人，在YouTube頻道「升旗易得道」有關人士協助下，前往美國駐港澳領事館，藉宣稱尋求政治庇護但不成功。

到處匿藏曾拍片致謝助逃人士

自此，馮等四人藏身不同地方，包括多個位於荃灣和葵涌的酒店，期間涉案頻道有關人士多次表示，正進一步安排將他們非法偷運出香港。馮等人亦曾拍片致謝，並指需要資金。

被捕時身上有switch連遊戲機卡

及至2022年7月13日，馮等四人前往北潭涌，打算登船前往台灣。警方根據情報採取行動，在北潭涌附近截停他們。警方在馮身上搜出1萬元新台幣、地圖、switch 連遊戲卡等。

同案其他被告情況。(詳看下圖)

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潛逃日子如軟禁

辯方大律師吳宗巒求情指，馮以為能夠逃避法律責任，但在潛逃的517天過著不見天日的日子，猶如軟禁，承受巨大壓力，雖然這也可說是他咎由自取，但他因為這個錯誤決定付出很大代價。

單獨囚禁不得放風

吳續指，對馮來說，被捕無疑是一種解脫，他亦招認案中細節，協助警方調查。懲教處為免馮受到其他犯人騷擾，安排他還押於小欖精神科治療中心，他需單獨囚禁，不得「放風」或參與團體活動。

一腔熱血以為在做好事

至於參與暴動，吳指馮無非因為「一腔熱血」，以為自己在做好事，卻用錯方式表達，希望法庭網開一面，從輕發落。

潛逃案其他被告曾志健、王愷銘、黃姓男生及葉豪，已排期9月28日及10月4日處理。

案件編號：DCCC 868/2019, DCCC 96/2023