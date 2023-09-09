新冠肺炎｜兒科醫生指病毒株BA.2.86易有免疫逃逸　料冬季挑戰大

感染新冠肺炎病毒個案再有上升，變異病毒株BA.2.86在多國傳播，而本港過去一周的污水樣本亦首次驗出有BA.2.86病毒株。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，此病毒株的傳播率或重症比率仍有待專家監測，雖然BA.2.86病毒株容易有免疫逃逸，但如市民已打針或曾染疫，體內的T細胞仍有效對抗病毒。



他表示，雖然自己沒有水晶球，但預料冬季流感及新冠肺炎疫情會更嚴重，因過去三年大眾都有帶口罩，削弱了對呼吸系統病毒的抗體，強調「冬季將係一個好大挑戰，唔係講笑。」他續指，自己不建議一刀切全部帶口罩，反而是要教懂小朋友在適當時帶口罩，如自己不適。



關日華表示，BA.2.86病毒株有35個基因變異，容易有免疫逃逸。（資料圖片／余俊亮攝）

BA.2.86 變異病毒株流入本港 傳播及重症率有待監察

根據新一期的《新冠流感速遞》，本港過去一周新冠病毒活躍程度有所上升，而每週死亡個案宗數則保持平穩。另外，最新監測數據顯示，從全港各區抽取的 24 個污水樣本中，有一個樣本檢測到 BA.2.86 變異病毒株，意味著相關病毒株已流入本港。

變異病毒株BA.2.86 於7月24日首度在丹麥被發現，其後在多國傳播。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華在電台節目中表示，此病毒株的傳播率或重症比率仍有待專家監測，不過BA.2.86有35個基因變異，故容易有免疫逃逸，即使曾染疫或者已打針的市民再染疫的機會會有所增加。

不過，他強調，如市民已打針或曾染疫，體內的T細胞仍有效對抗病毒，故如未有接種疫苗的市民應盡快打針，呼籲市民不要覺得港府未有每日公布確診數字就不當一回事。他又形容，今年是呼吸系統病毒「百花齊放」的一年，「係三疫夾擊或者好多病毒夾擊」，重申如可以接種疫苗預防，市民應盡快打針。

小朋友開學尚戴口罩 兒科醫生：應教小朋友何時戴

對於有不少小朋友開學時仍帶上口罩，有專家擔心此會影響學生的語言能力，關日華亦同意指不應一刀切全部帶口罩，反而是要教懂小朋友在適當時帶口罩，如自己不適或在場有其他人不適的情況。

他表示，雖然自己沒有水晶球，但預料冬季流感及新冠肺炎疫情會更嚴重，因過去三年大眾都有帶口罩，削弱了對呼吸系統病毒的抗體，強調「冬季將係一個好大挑戰，唔係講笑。」