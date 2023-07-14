袁國勇聯同何大一成立研究聯盟　冀更好應對下次傳染病大流行

香港大學微生物學系講座教授袁國勇聯同美國哥倫比亞大學病毒學家何大一，成立大流行病研究聯盟（Pandemic Research Alliance），開展新發傳染病研究。袁國勇指，現時很多傳染病均在環太平洋地區開始，構建一個能著眼於全球應對方案的跨區域聯盟相當重要，一旦再有傳染病大流行發生，能應付得更好。



香港大學微生物學家袁國勇（左一）將聯同美國哥倫比亞大學病毒學家何大一（中）成立大流行病研究聯盟。

聯盟重點關注可人傳人病毒 將在抗病毒藥物、疫苗開發等方面開展研究

何大一與袁國勇將成立大流行病研究聯盟，聯盟將在監測、診斷、抗病毒藥物和單克隆抗體、病毒進化和抗藥性、抗體工程、疫苗開發和發病機制等方面開展全面的研究工作，重點關注可人傳人的病毒。

袁國勇表示，現時很多傳染病均在環太平洋地區開始，構建一個能著眼於全球應對方案的跨區域聯盟相當重要，一旦再有傳染病大流行發生，便能應付得更好。

何大一指，通過成立聯盟，期待與香港大學及國際間頂尖機構深入協作，共同進行新發傳染病研究。他透露，正在商討的合作夥伴包括清華大學和墨爾本大學多爾蒂研究所。

兩人首次合作於2003年沙士期間

兩人首次合作於2003年，當時成功利用小分子抑製劑和重組改良安卡拉疫苗病毒對抗SARS冠狀病毒。在新冠期間，港大和哥倫比亞大學的研究小組在權威科學期刊上也合作發表八篇關於新冠病毒SARS-CoV-2的文章，其中三篇發表在學術期刊《自然》（Nature）、兩篇分別發表在《免疫》（Immunity）和《科學轉化醫學》（Science Translational Medicine）。